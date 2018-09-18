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Pekcan: Daha fazla iş birliğine açığız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve Ürdün Sanayi, Ticaret ve Tedarik Bakanı Tarık Hammouri "Dörtlü Bakanlar Toplantısı” çerçevesinde Dışişleri Bakanlığı'nda ortak basın toplantısı düzenledi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Ürdün ile stratejik ve ekonomik ilişkilerimizi masaya yatırdık ve bunların daha fazla geliştirilmesi ve artırılması yönünde görüş birliği ve çalışma planı ortaya koyduk." dedi

18.09.2018 - 17:33 | Güncelleme: AA

Pekcan, toplantıda yaptığı konuşmada, çok verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirterek, dost ve kardeş ülke Ürdün ile ekonomik iş birliğinin artırılması yönündeki çalışmaların kesintisiz süreceğini söyledi.

Daha önce Türkiye-Ürdün İş Konseyi Başkanlığı yaptığını hatırlatan Pekcan, iki ülke ekonomik ilişkilerinin çok büyük bir potansiyel barındırdığını ve iş birliğinin her iki taraf için de kazançlı olacağına inandığını vurguladı.

Pekcan, başta Suriye, Irak ve Filistin olmak üzere bölgede yaşanan istikrarsızlıktan iki ülke ekonomisinin de çok etkilendiğine dikkati çekerek, "Bu nedenle Ürdün'ün istikrarını ve refahını, Türkiye'nin istikrarı ve refahından ayrı görmüyoruz." diye konuştu.

İki ülkenin bir yandan bölgenin barış ve istikrarının sağlanması için çaba gösterirken, diğer yandan da milyonlarca mülteciye ev sahipliği yaptığına işaret eden Pekcan, şöyle konuştu:

"Bu doğrultuda, karşılaşılan sorunların üstesinden gelebilmek ve Ürdün ile iş birliği imkanlarının güçlenmesi için daha yoğun çalışma yapmamız gerekmektedir. Mart 2011'de serbest ticaret anlaşması (STA) yürürlüğe girdi. O dönemden bugüne baktığımızda Türkiye'nin ihracatı yüzde 19 artmasına rağmen Ürdün'ün ihracatının yüzde 167 arttığını görüyoruz. Bu rakamların yükselmesi için her iki tarafta ortak çaba içinde olacağız. Daha çok iş adamlarımızı bir araya getireceğiz. Kasım ayı içinde Ürdün'deki yatırım imkanlarının da anlatılacağı bir yatırım forumu düzenleyeceğiz. Özellikle Akabe bölgesindeki iş imkanlarını kendi iş adamlarımıza tanıtacağız."

"STA'yı yeniden masaya yatırıyoruz"
Pekcan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Ürdün ile ticari iş birliğinin artması yönünde talimatlarının olduğunu vurgulayarak, şu anda Türk iş adamlarının Ürdün'de 280 milyon dolar civarında yatırımlarının olduğunu bildirdi.

STA'nın Ürdün ekonomisine daha fazla yarar sağlaması ve bu ülkenin bazı sanayi kolları ve sektörlerinde daha fazla yer alması için bundan sonraki süreçte de komitelerin çalışmalarına bir an önce başlanacağını ifade eden Pekcan, "Önümüzdeki haftadan itibaren bu çalışmalara başlamayı düşünüyoruz. Türkiye, Ürdün'e her türlü desteği vermeye hazırdır. Bugün Ürdün ile stratejik ve ekonomik ilişkilerimizi masaya yatırdık ve bunların daha fazla geliştirilmesi ve artırılması yönünde görüş birliği ve çalışma planı ortaya koyduk. Ürdün'ün STA'dan daha fazla yararlanması için alınması gereken önlemler konusunda mutabakata vardık. İki ülke, sorunları her zaman el birliği ile aşmayı başarabilmiştir, bundan sonra da böyle devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Pekcan, STA üzerindeki görüşmelere ilişkin şunları kaydetti:

"Irak ve Suriye'de yaşananlar Ürdün ekonomisini olumsuz etkiledi. Ürdün malum mülteci akınlarına uğradı. Bu da ülke ekonomisini ciddi olarak etkiledi. Nüfus yoğunluğu açısından da baktığımızda ciddi bir oran teşkil etmektedir. Biz STA'yı yeniden masaya yatırıyoruz. Ürdün'ün bu kapsamda etkilenen bazı sektörlerinin sistemden daha fazla yararlanabilmesi için bir çalışma komitesi oluşturduk. Ürdün'ün sanayisini desteklemeye, ticaretimizi, oradaki yatırımlarımızı artırmaya yönelik çalışmalarımız devam edecek."

"DAHA FAZLA İŞ BİRLİĞİNE AÇIĞIZ"

Ürdün Sanayi, Ticaret ve Tedarik Bakanı Hammouri de STA'daki maddelerin iki ülke yararına olacak şekilde oluşturulduğunu ancak 9 yıl geçmesine ve tarafların yoğun çabalarına rağmen anlaşmanın istenilen düzeye ulaşmadığını söyledi.

Ürdün'ün ekonomik zorluklardan geçtiğini ifade eden Hammouri, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da gelişmesi için Türkiye'ye geldiklerini, ekonomik meseleleri, ortak iş birliğini ve STA'yı ele aldıklarını bildirdi.

Hammouri, birçok konu üzerinde anlaşmaya vardıklarını dile getirerek, "Önümüzdeki günlerde teknik heyetlerimiz bir araya gelerek bir dizi görüşme gerçekleştirecekler. Daha fazla iş birliğine açığız." dedi.

 

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