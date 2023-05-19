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Pekmez bozulur mu, nasıl saklanmalı? Pekmez dolapta kaç gün dayanır?

Lezzetli yapısı ve yoğun kıvamıyla özellikle kahvaltılarımızın vazgeçilmezi olan pekmez, ayrı bir tada sahiptir. Vitaminler ve mineraller yönünden zenginliğiyle öne çıkan pekmezin dut, üzüm, keçiboynuzu gibi birçok alternatifleri de mevcuttur. İşte, detaylar.

Pekmez Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Pekmez Dolapta Kaç Gün Dayanır?
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Özellikle kış aylarında baş gösterin soğuk algınlığı tarzındaki hastalıklarda bolca tüketilen pekmezi dilerseniz tahinle karıştırarak da tüketebilirsiniz. Pekmezin saklama koşulları en az kendisi kadar merak edilen bir diğer konudur. Pekmez bozulur mu? Dolapta ve oda sıcaklığında kaç gün dayanır? Kaç gün bekler ve kaç günde bozulur? Pekmez nasıl saklanmalıdır? İşte, pekmez ile ilgili merak edilen detaylar.

Pekmez Bozulur Mu?

Her besinin bir son kullanma tarihi vardır. Bu son kullanma tarihi besinlerin dayanıklılık süresi hakkında bize bilgi vermektedir. Pekmez yoğun kıvamlı bir yapıya sahiptir. Eğer kıvamı değişmiş ve ekşi bir koku geliyorsa pekmez bozulmuş demektir. Pekmez oda sıcaklığında cam kavanozlarda 6 ay kadar bozulmadan dayanır. Buzdolabında ise bu süre 12 aya kadar çıkmaktadır.

Pekmez Kaç Gün Dayanır?

Özellikle açılmış pekmezlerin dayanıklılığını arttırmak için buzdolabına koyulmasını tavsiye ederiz. Hava akışının mutlaka kesilmesi gereklidir. Bunun için hava almayan kapları tercih edebilirsiniz. Pekmez cam kavanozlarda ya da hava almayan kaplarda 6-12 ay kadar buzdolabında saklanabilir. Yoğun kıvamı nedeniyle çabuk bozulma özelliği göstermeyen pekmez oda sıcaklığında 6 ay kadar bozulmadan durabilmektedir.

Pekmez Dolapta Kaç Gün Dayanır?

Pekmez uzun vadeli tüketilen besinlerden biri olduğu için genellikle buzdolabında bekletilir. Buzdolabında bekletilmesi dayanıklılığını arttıracaktır. Pekmez buzdolabında 6-12 ay kadar saklanabilir.

Pekmez Kaç Gün Bekler?

Pekmez uygun bekleme koşullarında tutulduğunda bozulma göstermez. Bunu kıvamıyla ve tadıyla kolayca anlayabilirsiniz. Pekmez buzdolabında 12 aya kadar tazeliğini koruyabilmektedir. Açık havada ise 6 aya kadar saklanabilir.

Pekmez Kaç Günde Bozulur?

Pekmezin bozulma süresi kapağının açılıp açılmadığına bağlıdır. Eğer pekmezi daha önceden tüketmişseniz pekmez oda sıcaklığında en fazla 6 ay kadar bekletilebilir. 6 aydan sonra bozulmaya başlayacaktır. Ancak dokunulmamış pekmezler oda sıcaklığında 2 yıla kadar bekletilebilir. Pekmez buzdolabında ise 1 yıla kadar tazeliğini koruyabilmektedir. Aynı şekilde eğer ambalajı açılmamışsa bu süre 3 yıla kadar çıkmaktadır.

Pekmez Nasıl Saklanmalı?

Şayet pekmezi evde kendiniz hazırladıysanız güneş olmayan bir ortamda bekletebilirsiniz. Ancak marketten alınan hazır pekmezler uzun raf ömrüne sahip olduğundan dolayı buzdolabında bekletilmelidir. Pekmezin bozulmaması için ağzı kapalı kavanozlarda saklanması gereklidir.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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