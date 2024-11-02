Pelin Akil: Bazıları hariç herkese saygı duyuyorum
Pelin Akil, bir davette görüntülendi. Oyunculuğuyla ilgili kendisine gelen eleştiriler hakkında Akil; "Bazıları hariç herkese saygı duyuyorum. Herkesin yorumu kendine. Ben oyuncuyum, yazılanı oynarım" dedi
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Pelin Akil, Bomonti'de açılan bir mekânın davetine katıldı. Siyah kombiniyle davete katılan oyuncu, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti.
Oyunculuğuyla ilgili kendisine gelen eleştiriler hakkında Pelin Akil, "Bazıları hariç herkese saygı duyuyorum. Herkesin yorumu kendine. Ben oyuncuyum, yazılanı oynarım" şeklinde yanıt verdi.
Dubai çikolatası hakkında da konuşan Pelin Akil, "Tadına baktım, nasıl yapıldığını izledim, sonrasında midem çok bulandı ama güzeldi" ifadelerini kullandı.
Geceye katılanlar arasında; Ebrar Karabakan ve Jennifer Boyner de vardı. Karabakan; "Yeni projeleri değerlendiriyorum, yakın zamanda sevenlerime güzel haberleri vereceğim" dedi.
Gazetecilerin son günlerde gündemi meşgul eden Dubai çikolatası ile ilgili sorularına yanıt veren oyuncu, "Ben denemek zorunda bırakıldım. Çok yakın arkadaşım maalesef bağımlısı oldu, çok tercihim değil" dedi.