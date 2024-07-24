Pelin Akil: Deli değilim
Pelin Akil, Yunanistan'dan sonra geçtiği Alaçatı'dan bir fotoğraf paylaştı. Akil, paylaşımına gizemli bir not ekledi
Ünlüler, zaman zaman sosyal medya hesabından bulundukları paylaşımlara gizemli notlar ekliyor.
Ailesiyle Yunanistan'daki tatilini Alaçatı'da devam ettiren Pelin Akil de o ünlülerden biri.
38 yaşındaki Pelin Akil, 3.1 milyon takipçili sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın altına; "Ben, deli değilim. Benim gerçekliğim seninkinden farklı" yazdı.
Pelin Akil'in notuyla kime göndermede bulunduğu anlaşılamadı.
Fotoğraflar: Instagram