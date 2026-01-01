Pelin Akil ile Anıl Altan, yeni yılı birlikte karşıladı
Evliliklerini sonlandırmalarına rağmen çocukları Alin ve Lina için bağlarını koruyan Pelin Akil ile Anıl Altan, yeni yılı kızlarıyla birlikte karşıladı
Anıl Altan ile Pelin Akil, 2016'da dünyaevine girmiş, 2019’da ikiz kızları Alin ve Lina’yı kucaklarına almıştı. 2025'te evliliklerini sonlandırmalarına rağmen çocukları için sık sık bir araya gelen ikili, 2026'yı da kızlarıyla birlikte karşıladı.
Yeni yılı ailece kutlayan Pelin Akil, eğlenceli anlardan kareleri sosyal medya hesabından paylaşarak; "Herkese musmutlu, sağlıklı, huzurlu, bol kahkahalı, neşeli, bereketli güzel yıllar" notunu düştü.