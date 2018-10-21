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Pelin Akil kimdir? Pelin akil kaç yaşında ve nerelidir?

Pelin Akil kimdir? sorusu birçok insan tarafından internette sıkça aratılıyor. Kariyeri boyunca çok birçok farklı projelerde (tiyatro, dizi, film, reklam filmi) yer alan Pelin Akil, özellikle sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündem oluyor. Peki, gündemden düşmeyen Pelin Akil kimdir? Pelin Akil kaç yaşında ve nerelidir?

21.10.2018 - 16:49 | Güncelleme:

Pelin Akil'in hamile olduğuna dair haberler gündem oldu. Haberin ardından başarılı oyuncu internette en çok aratılan isimlerin başında geliyor. İki yıl önce oyuncu Anıl Altan ile dünya evine giren Pelin Akil'in hayatına ve kariyer geçmişine dair merak edilenleri derledik. Peki, Pelin Akil kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte, güzel oyuncuya dair tüm detaylar...

PELİN AKİL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİDİR?

Pelin Akil 17 Nisan 1986’da İstanbul’da doğdu. Rent Müzikali, Marika'nın Serveti, Abim Geldi, İstanbulname, Depo ve Sersefil-Korkuyorum sevgilim gibi tiyatro oyunlarında oynadı. Reklam filmlerinde de boy gösteren Akil, bazı projelerin dublajına da ses verdi.  FOX'ta yayınlanan Arka Sıradakiler dizisinde 4 sezon oynadı, TRT 1'de yayınlanan Pana Film'in yapımcısı olduğu Kurt Kanunu dizisinde Ballı Naciye rolünde oynadı, TRT 1 de yayınlanan Seksenler dizisinde Seçil karakteri ile yer alan Pelin Akil 6. sezonda tekrar dizi'ye dahil oldu.

2012 yılında Suskunlar dizisine Nisan karakteri ile dahil oldu. Bunun yanı sıra TRT 1 de yayınlanan Kızıl Elma , Show TV'de yayınlanan Ne Münasebet , ATV de yayınlanan Aile Iṣi ve yine Star TV de yayinlanan Cember gibi projelerde yer aldı.

PELİN AKİL OYNADIĞI DİZİLER

 

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