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        Haberler Magazin Pelin Akil şok havuzuna girdi

        Pelin Akil şok havuzuna girdi

        Pelin Akil ile eşi Anıl Altan, ikizleriyle birlikte Finlandiya tatiline çıktı. Akil, hava sıcaklığının eksilerde olduğu bölgede şok havuzu deneyimi yaşadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2024 - 12:46 Güncelleme: 21.03.2024 - 12:48
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        Pelin Akil ile Anıl Altan, çocuklarıyla birlikte tatil için Finlandiya gitti.

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        Pelin Akil, sosyal medya hesabından çıktığı tatilden bir video yayınladı. Akil, buzlarla çevrili şok havuzuna girerek kendine meydan okudu.

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        Paylaştığı o videoya şu notu düştü, "Check. Listeden bir şey daha eksildi."

        Fotoğraflar: Instagram

        #pelin akil
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