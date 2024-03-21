Pelin Akil şok havuzuna girdi
Pelin Akil ile eşi Anıl Altan, ikizleriyle birlikte Finlandiya tatiline çıktı. Akil, hava sıcaklığının eksilerde olduğu bölgede şok havuzu deneyimi yaşadı
Giriş: 21.03.2024 - 12:46 Güncelleme: 21.03.2024 - 12:48
1
Pelin Akil ile Anıl Altan, çocuklarıyla birlikte tatil için Finlandiya gitti.
2
Pelin Akil, sosyal medya hesabından çıktığı tatilden bir video yayınladı. Akil, buzlarla çevrili şok havuzuna girerek kendine meydan okudu.
3
Paylaştığı o videoya şu notu düştü, "Check. Listeden bir şey daha eksildi."
Fotoğraflar: Instagram
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ