Pelin Karahan: Çocuklar çok sevindi
Oğlu Can Güntay ile birlikte Etiler'de görüntülenen Pelin Karahan, yılbaşında evde olduklarını söyledi. Karahan; "Tombala oynadık. En güzel şey yılbaşında kar yağması oldu. Herkesi çok mutlu etti. Çocuklar özellikle çok sevindi" dedi
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Pelin Karahan, oğlu Can Güntay ile birlikte Etiler'deydi. Oğluyla birlikte yemek yiyen Karahan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Yılbaşında evde olduklarını söyleyen Pelin Karahan; "Ailemizle ve arkadaşlarımızla birlikte Evdeydik. Hayata dair sohbetler edip, güzel vakit geçirdik, tombala oynadık. En güzeli, yılbaşında kar yağması oldu. Herkesi çok mutlu etti. Çocuklar özellikle çok sevindi" dedi.