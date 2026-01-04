Pelin Karahan: Çocuklar çok sevindi Oğlu Can Güntay ile birlikte Etiler'de görüntülenen Pelin Karahan, yılbaşında evde olduklarını söyledi. Karahan; "Tombala oynadık. En güzel şey yılbaşında kar yağması oldu. Herkesi çok mutlu etti. Çocuklar özellikle çok sevindi" dedi

