"GİDİŞİN ZAMANLA GEÇMİYOR"

Birlikte çekilen eski bir karelerini yayınlayan Öztekin, yürek burkan gönderisinde, "Zamanla' dediler... Zaman? O kadar kifayetsiz kalıyor ki bu söz şu anlarda... Ben söyleyeyim Babiş, hiç zamanla geçmiyor gidişin hatta daha da derinleşiyor sensizliğim. Gittiğin turne, çektiğin film diye kendimi kandırdığım boşluğun ansızın vuruyor içime. Keşke içimi çıkarıp, koyabilsem önüme!

"TAM 40 GÜN OLDU"

'Ne yapıyorsun Peloş' diye arayıp, sormayalı tam 40 gün oldu. Ben kime anlatacağım şimdi yaptığım salaklıkları, 'Öf yaa, bir de başıma bu geldi' diye isyanımı. Başardığım işlerin 'Aferin'i de sensiz yarım kaldı. Arkanda bıraktığın ayak izlerine basarak, senin yolunda yürümeye devam ediyorum ama o ayakları yere sağlam bastığı için gurur duyduğun kızın bu aralar biraz yorgun, çaresiz... Sesimden anladığın tüm hislerim şimdi sessiz, içimde kocaman bir çığlık...

"ÇOK ÖZLÜYORUM"

Bağırsam duyar mısın? Duysan gelir misin? Ahhh be baba, neden her şey bu kadar zamansız! Çok özlüyorum, çok seviyorum seni..." ifadelerine yer verdi. Oyuncunun paylaşımı takipçilerini duygulandırdı.