Pembe frezyanın anlamı nedir? Pembe frezya ne anlama gelir, neyi simgeler, ne ifade eder?

Kökeni Güney Afrika’ya uzanan pembe Frezya, Türkiye’de “süsen” adıyla bilinen “Iris” familyasının bir öğesidir. En zarif çiçekler arasında kabul edilen pembe Frezya, güzel kokusuyla ortamdaki herkesi baştan çıkarır. Süsleme ortamlarının vazgeçilmezi olan pembe Frezya çiçeğinin bilhassa gelin buketlerinde kullanıldığı görülebilir. Peki pembe Frezya ne anlama gelir? İşte cevabı…

PEMBE FREZYANIN ANLAMI

Pembe Frezyanın anlamı “Azim ve sevgi” şeklindedir. Narin çiçekleri ve turunçgilleri andıran kokusuyla öne çıkan çiçek, yaklaşık 20 alt türüyle dikkat çeker. Frezya çiçeğinin pembe haricinde mor, sarı ve beyaz gibi birçok renk çeşidi vardır. Bahçelerin ve ev içi çiçek aranjmanlarının öne çıkan çiçeği pembe Frezya, estetik görüntüsü ve ambiyans özellikleriyle birçok mekânın enerjisini harekete geçirmeye yardımcı olur.

Sadakat, güven, dostluk ve arkadaşlık gibi anlamları temsil eden Frezya, ismini bir zamanlar çok yakın iki dostun arasındaki bağdan alır. Bu iki bilim insanının dostluklarını sembolize eden Frezyalar, güçlü bağın ne denli önemli olduğuna işaret eder. Tam da bu nedenle modern dünyada birçok kişi, iyi duygular hissettiği kişilere bu çiçeği hediye olarak satın alır. PEMBE FREZYA NEYİ İFADE EDER? Peki pembe Frezya neyi ifade eder? Bu renk çiçeklerin masumiyeti ve saflığı ifade ettiği bilinenler arasındadır. Gelin buketlerinde beyaz çiçeklerin yanında sıklıkla tercih edilen pembe Frezyalar, güvenin sembolü olmaları nedeniyle de öne çıkar.

Kökeni Güney Afrika olan bu çiçekler, bilhassa ana vatanının çeşitli bölgelerinde sıklıkla yetiştirilir. İlk defa 19. Yüzyılda keşfedilmiş bu çiçek, keşfinden sonra dünyanın farklı bölgelerine yayılır ve popüler kesme çiçekler arasına dâhil olur. Çoğunlukla ilkbahar ve yaz aylarında çiçek açan Frezya çiçekleri, bölgelere ve çeşitli iklim koşullarına göre değişiklik gösterebilir. Ayrıca bu çiçeklerin açma zamanları da değişir. Yine de çoğunlukla yaz ve bahar dönemlerinde büyür ve çiçek açarlar.

FREZYA ÇİÇEĞİ HANGİ ÖZELLİKLERE SAHİP? Pembe Frezyanın yanı sıra mor, sarı, kırmızı, turuncu ve beyaz gibi birçok renk seçeneği vardır. Ancak çiçeklerin rengi fark etmeksizin öne çıkan özellikleri vardır. İşte öne çıkan bazı özellikler; Hoş ve tatlı kokusuyla öne çıkar. Turunçgilleri andıran bir kokusu vardır.

Kesme çiçekler arasında dikkat çeken bir kokusu bulunur.

Frezya, mis kokusuyla parfüm sektörünün baş tacı kaynaklardan biridir.

Ayrıca sabun yapımında da dikkat çeken bir çiçektir.

Uzun ve ince çiçek salkımlarında tek sıra formunda bulunan Frezya, zarif görüntüsüyle görenleri kendine hayran bırakır.

Saksıda yetiştirilebildiği gibi bahçe ortamında da yetiştirilir. Üstelik bahçe ortamında yetiştirilen bu çiçeklerin ömrü daha uzundur.

Soğanlı bir bitki türüdür. Yeni sürgünleri üretmede yardımcı olan soğanları vardır.

Soyu tükenme riski taşıyan bazı Frezya türleri mevcuttur. Bu, doğada koruma çabalarını gerektirebilir.

Kısa ömürlü çiçek türleri arasındadır.

Uygun iklim koşulları ortadan kalktığında birkaç hafta içinde solabilir.

Her bir Frezya salkımları birden çok çiçek üretme potansiyeline sahiptir. Bu durum, özellikle çiçek aranjmanı oluşturmak isteyen çiçekçiler için büyük bir avantajdır. FREZYA ÇİÇEĞİNİN BAKIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER Frezya bakımında en öne alınması gereken bakım tüyolarından biri düzenli ve dengeli sulama olarak öne çıkar. Bu çiçeği fazla sulayanların kök çürülüğü ile karşılaşması muhtemeldir. Ayrıca bu durum, çiçek sağlığını da riske atar. Bunun yanı sıra bu çiçek, zararlı böceklerin ve çeşitli hastalıkların tehdidine açıktır. Düzenli kontrol edilmeli ve çiçeklerinde ya da yapraklarında anormallik görüldüğünde müdahalesi hızlıca yapılmalıdır.