Milli Savunma Bakanlığı (MSB),tarafından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen "Pençe Harekâtı" kapsamında 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Bununla birlikte operasyonun başlangıcından bu yana öldürülen terörist sayısı 43'e ulaştı. MSB, harekatın planlandığı gibi başarıyla sürdüğünü vurguladı.
ZAP'TA DA 2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Irak'ın kuzeyindeki Zap Bölgesi'nde icra edilen operasyon kapsamında da, 2 bölücü örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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