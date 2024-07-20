Pençe-Kilit şehidi Yarbay Demirkan son yolculuğuna uğurlandı

Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 4 Temmuz günü icra edilen arama tarama faaliyetleri sırasında patlayan EYP sonucu yaralanarak Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 48 yaşındaki Yarbay Demirkan için Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde, ikindi namazını müteakip resmi cenaze töreni düzenlendi. Namazın ardından şehidin al bayraklı tabuta sarılı naaşı top arabasına taşındı ve Cebeci Asri Mezarlığı Şehitliğine götürüldü. Demirkan’ın iki kız çocuğu babası olduğu öğrenildi.