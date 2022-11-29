Pençe Kilit şehidinin vasiyeti ağlattı!

Törene, Gaziantep Valisi Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve şehidin emekli uzman çavuş olan babası Derde Öztürkmen, annesi Gülcan Öztürkmen, kardeşi ile çok sayıda yakını, silah arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Bekar olan Öztürkmen’in Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan yakınları, uzun süre gözyaşı döktü.

Gülcan Öztürkmen ise oğlunun kepini tabutun üzerine bırakarak gözyaşı döktü. Bu sırada şehidin babası Derde Öztürkmen ile kardeşi Fatih Mehmet Öztürkmen, yakınlarına, ''Ağlamayın, düşmanı sevindirmeyin'' dedi.

Şehit Teğmen Duabey Onur Öztürkmen’in vasiyeti olduğu öne sürülen görüntü de, sosyal medyada çok kez paylaşıldı.

Öztürkmen vasiyetinde kıyafetlerini yoksullara dağıtılmasını istedi. Görüntülerinin üzerine yapılan seslendirmede şehit teğmenin; "Erken ölürsem, canımdan çok sevdiğim iki, üç arkadaşım var. Beni o gece yalnız bırakmasınlar. Tüm kıyafetlerimi yoksul insanlara verin. Fakirlik nedir bilirim. Anneme sonradan söyleyin. Bu haberi kaldıramaz. Yaşayamadığım bir gençliğim var benim. Doğru düzgün gidemediğim" dediği belirtildi.

Şehit teğmenin vasiyeti olduğu belirtilen video sosyal medya kullanıcıları tarafından yüzlerce kez paylaşıldı.