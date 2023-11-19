Pençe Yıldırım'da mağara ele geçirildi

Pençe Yıldırım Operasyonu'nda teröristlere ait mağara ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde yürütülen arama-tarama faaliyetinde, teröristlere ait bir mağaranın ele geçirildiğini bildirdi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, terör örgütlerine yönelik faaliyetlerine devam ettiği belirtildi.
ÇOK SAYIDA ODASI OLAN MAĞARA
Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesindeki arama-tarama faaliyetinde teröristlere ait bir mağaranın ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, çok sayıda odası olan mağarada tespit edilen yaşam malzemelerinin kullanılamaz hale getirildiği aktarıldı.
*Haberin görseli DHA'nın arşivinden alınmıştır.