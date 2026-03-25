Pencereden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti... Karısının öldüğünü gören adam fenalık geçirdi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 70 yaşındaki yaşlı kadın 2. kattaki evinin penceresinde düşerek hayatını kaybetti. Karısının öldüğü görerek, fenalık geçiren yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.

EVİNİN PENCERESİNDEN DÜŞTÜ

İHA'daki habere göre olay; Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana geldi. 14 katlı binanın 2. katında yaşayan M.Y. (70) henüz bilinmeyen bir sebepten evinin penceresinden düştü.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahale de M.Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

KOCASI FENALIK GEÇİRDİ

Karısının öldüğünü gören İ.Y.'de olay yerinde fenalık geçirdi. İ.Y. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, incelemelerin ardından yaşlı kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere hastaneye morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.