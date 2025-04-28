Pencereleri kapısından büyük Aziziye Camii'ne turist ilgisi

Cami, dünyada da ilgi duyulan bir eser. Tek kubbe üzerine yapılan bir eser. Ortasında kolon ve sütunu olmayan, iki tane hassas mimari çizime sahip minareye sahip. Minarelerinin görüntüsü insanları cezbediyor. Enteresan bir yapı, inanılmaz bir ahengi var” dedi.