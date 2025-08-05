İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Pendik–Kaynarca–Tuzla metro hattı projеsi hızla ilerliyor. Şu ana kadar hattın yaklaşık yüzde 86’lık kısmı tamamlandı ve açıldığında iki mevcut metro hattına entegrasyonu sağlanacak. Bu yeni metro hattı bölgedeki ulaşımı ciddi oranda kolaylaştıracak, yolcu akışını rahatlatacak ve trafik yoğunluğunu azaltacak. Peki, Pendik–Kaynarca–Tuzla metro hattı ne zaman hizmete açılacak? İşte merak edilen açılış tarihi ve diğer kritik bilgiler...