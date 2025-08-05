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        Haberler Bilgi Gündem Pendik-Kaynarca-Tuzla metro hattı ne zaman açılacak, açılış tarihi belli mi, durakları neler, hangi hatlarla entegre olacak?

        Pendik–Kaynarca–Tuzla metro hattı ne zaman açılacak, hangi hatlarla entegre edilecek?

        İstanbul'un ulaşım ağına önemli bir katkı sağlayacak yeni bir metro hattı daha yolda. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen Pendik–Kaynarca–Tuzla metro hattı, tamamlandığında bölgedeki ulaşımı büyük ölçüde rahatlatacak. İki farklı hatla entegre şekilde çalışması planlanan bu yeni metro hattının, gelecek yıl hizmete açılması hedefleniyor. Peki, hattın durakları, güzergâhı ve bağlantıları neler? İşte Pendik–Kaynarca–Tuzla metro hattıyla ilgili güncel bilgiler ve merak edilen tüm ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2025 - 12:23 Güncelleme: 05.08.2025 - 12:23
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Pendik–Kaynarca–Tuzla metro hattı projеsi hızla ilerliyor. Şu ana kadar hattın yaklaşık yüzde 86’lık kısmı tamamlandı ve açıldığında iki mevcut metro hattına entegrasyonu sağlanacak. Bu yeni metro hattı bölgedeki ulaşımı ciddi oranda kolaylaştıracak, yolcu akışını rahatlatacak ve trafik yoğunluğunu azaltacak. Peki, Pendik–Kaynarca–Tuzla metro hattı ne zaman hizmete açılacak? İşte merak edilen açılış tarihi ve diğer kritik bilgiler...

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        PENDİK-KAYNARCA-TUZLA METROSU NE ZAMAN AÇILACAK?

        Pendik Merkez–Kaynarca Merkez–Fevzi Çakmak bölümünde fiziksel ilerleme yüzde 86 seviyesine ulaştı. Metronun 2026 yılın açılması öngörülüyor.

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        PENDİK-KAYNARCA-TUZLA METRO HATTI İL ENTEGRE OLACAK DİĞER HATLAR

        Pendik–Kaynarca–Tuzla metro hattı; Sabiha Gökçen Havalimanı ve Kadıköy–Tavşantepe metro hatlarıyla entegre edilecek.

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