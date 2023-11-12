Pendikspor: 1- Yılport Samsunspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor evinde Yılport Samsunspor'u 1-0 mağlup etti
Süper Lig'in 12. haftasında Pendikspor, sahasında Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Pendik Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada Pendikspor'a galibiyeti getiren golü 47. dakikada Erencan Yardımcı getirdi.
Bu sonucun ardından Pendikspor 13 puana yükseldi. Samsunspor, 8 puanda kaldı.
Pendikspor, milli aradan sonra Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak. Samsunspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.