Pendikspor, Alpaslan Öztürk'ü transfer etti
Süper Lig ekiplerinden Pendikspor, Galatasaray´dan ayrılan 30 yaşındaki savunma oyuncusu Alpaslan Öztürk´ü kadrosuna kattı.
Giriş: 29.08.2023 - 20:43 Güncelleme: 29.08.2023 - 20:43
İstanbul ekibi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda transferi şu sözlerle duyurdu:
"Alpaslan Öztürk Pendikspor´umuzda. Pendikspor'umuz, tecrübeli savunma oyuncusu Alpaslan Öztürk'ü renklerine bağladı. Ailemize hoş geldin Alpaslan Öztürk."
Tecrübeli futbolcu, geçen sezonu kiralık olarak Eyüpspor´da tamamlamıştı.