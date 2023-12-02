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        Pendikspor'dan hakem tepkisi!

        Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray'a 2-0 mağlup olan Pendikspor, karşılaşmanın ardından yayımladığı mesajla hakemlere tepki gösterdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 23:32 Güncelleme: 02.12.2023 - 23:32
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        Pendikspor'dan hakem tepkisi!
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        Pendikspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Galatasaray'a 2-0 mağlup olduğu maçın ardından bir açıklama yayınlayarak hakemlere tepki gösterdi.

        Pendikspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Bu akşam Türk futbolunun adına kara gecelerden birini yaşadık. Tüm ülkenin gözleri önünde bir Türk hakeminin düştüğü acizliği; ülkesine, değerlerine ve ülke futboluna inanan Pendikspor camiası adına utançla izledik. Maç boyunca tüm takdir haklarını rakibimizden yana kullanan, iki net penaltımızı vermeyen, düdük çalmaktan adeta korkan bir hakem yönetimi vardı. Maalesef çalamadığı pozisyonları gördüğünü maç sonunda itiraf eden bu hakemin düştüğü duruma üzüldük hatta utandık. Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor maçında yaşadığımız hakem faciasının anısı daha tazeyken, aynı hakem tarafından yine bir yönetim rezaleti yaşadık. Her yönettiği Pendikspor maçında skandal kararlara imza atan Volkan Bayarslan'ın amacının ne olduğunun cevabını Merkez Hakem Kurulu'ndan bekliyoruz. Bu tip hakem acziyetlerini, hatalarını gidermek adına tüm dünyada uygulanan VAR sisteminin ülkemizde de ivedilikle uygulanması gerekmektedir. Türk futbolunun marka değerini yükseltecek yegane faktör saha içinde adaletin sağlanmasıdır" denildi.

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