Pendikspor, Trabzonspor'dan ayrılan Onuralp Çakıroğlu'nu kadrosuna kattı
Trendyol 1. Lig takımlarından Pendikspor, Trabzonspor ile yollarını ayıran Onuralp Çakıroğlu'nu renklerine bağladı.
Giriş: 25 Haziran 2026 - 22:52 Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Pendikspor, Trabzonspor'dan ayrılan genç futbolcu Onuralp Çakıroğlu'nu kadrosuna kattığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 18 yaşındaki kanat oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını bildirildi.
Açıklamada, "Onuralp Çakıroğlu'na 'Kulübümüze hoş geldin' diyor, Pendikspor formamız altında başarılarla dolu bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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