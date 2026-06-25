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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Pendikspor, Trabzonspor'dan ayrılan Onuralp Çakıroğlu'nu kadrosuna kattı

        Pendikspor, Trabzonspor'dan ayrılan Onuralp Çakıroğlu'nu kadrosuna kattı

        Trendyol 1. Lig takımlarından Pendikspor, Trabzonspor ile yollarını ayıran Onuralp Çakıroğlu'nu renklerine bağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Haziran 2026 - 22:52 Güncelleme:
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        Trabzonspor'dan Pendikspor'a transfer oldu!

        Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Pendikspor, Trabzonspor'dan ayrılan genç futbolcu Onuralp Çakıroğlu'nu kadrosuna kattığını açıkladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, 18 yaşındaki kanat oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını bildirildi.

        Açıklamada, "Onuralp Çakıroğlu'na 'Kulübümüze hoş geldin' diyor, Pendikspor formamız altında başarılarla dolu bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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