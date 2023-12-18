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        Haberler Dünyadan Penelope Cruz 29 yıl sonra açıkladı: Çıplak sahenelerde... - Magazin haberleri

        Penelope Cruz 29 yıl sonra açıkladı

        İspanyol oyuncu Penelope Cruz, erken yaşlarda ünlenme şansını nasıl geri çevirdiğini anlattı. 20 yaşındayken Hollywood'un dikkatini çeken Cruz, Los Angeles'a gittiğinde kendisini filmlerin çıplak sahnelerinde oynatmaya çalıştıklarını açıkladı. Ünlü oyuncu, bunu öğrendikten sonra rol teklifini reddettiğini söyleyerek, "Hâlâ kariyerimin en doğru kararı" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2023 - 17:07 Güncelleme: 18.12.2023 - 17:08
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        İspanyanın dünya sinemasına kazandırdığı en önemli isimlerden olan Penelope Cruz, kariyerinin ilk dönemlerine dair çarpıcı itiraflarda bulundu.

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        Oscar kazanan tek İspanyol kadın oyuncu olan 49 yaşındaki Penelope Cruz, ilk film olan 'Jamon Jamon' ile ses getirmiş, bu projenin ardından ABD'den teklif alması üzerine de Los Angeles'a gitmiş.

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        O dönem 20 yaşında olan ünlü oyuncu, büyük umutlarla gittiği ABD'de kandırıldığını ve zorla çıplak sahnelerde oynatılmaya çalışıldığını itiraf etti.

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        Penelope Cruz, belki de genç yaşta dünya çapında tanınan bir aktris olacakken, seks sahneleri için soyunması gerektiğini öğrendikten sonra bu rol teklifini geri çevirdiğini açıkladı. Cruz, kendisini seçmelere çağıran kişinin "Şu kağıtları imzala, birkaç çıplak sahnede oynaman gerekiyor" dediğini söyledi.

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        Penelope Cruz, "Bu beni çok şaşırttı çünkü daha önce senaryoda böyle bir şey yoktu. Los Angeles'ta tek başımaydım. Senaryo bir yıldır elimdeydi ve filmde böyle bir sahne ya da sahneler yoktu" ifadelerini kullandı.

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        Penelope Cruz, prensipleri gereği bu projeye 'hayır' dediğini vurgularken, kendisine yalan söylediği için filmi reddettiğini ifade etti. Cruz, o gün verdiği karar için ise "Hâlâ kariyerimin en doğru kararı" dedi.

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        Penelope Cruz, 2010'da meslektaşı Javier Bardem ile evlenmişti. Çiftin, 12 yaşında Leo adında bir oğulları ve 10 yaşında Luna adında bir da kızları var.

        #Penélope Cruz
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