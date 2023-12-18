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Penelope Cruz, belki de genç yaşta dünya çapında tanınan bir aktris olacakken, seks sahneleri için soyunması gerektiğini öğrendikten sonra bu rol teklifini geri çevirdiğini açıkladı. Cruz, kendisini seçmelere çağıran kişinin "Şu kağıtları imzala, birkaç çıplak sahnede oynaman gerekiyor" dediğini söyledi.

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Penelope Cruz, "Bu beni çok şaşırttı çünkü daha önce senaryoda böyle bir şey yoktu. Los Angeles'ta tek başımaydım. Senaryo bir yıldır elimdeydi ve filmde böyle bir sahne ya da sahneler yoktu" ifadelerini kullandı.