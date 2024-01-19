Penelope Cruz: Çocuklarımın telefonu yok

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2010'dan beri kendisi gibi oyuncu olan Javier Bardem ile evli olan, Leo ve Luna adında iki çocuğu bulunan Penelope Cruz, aile hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Cruz'un değindiği konulardan biri de oldum olası tartışmakonusu olan çocukların telefonla geçirdiği süreler üzerine oldu.