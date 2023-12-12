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        Haberler Magazin Penelope Cruz'dan Gazze için "acil ateşkes" çağrısı - Magazin haberleri

        Penelope Cruz'dan Gazze için "acil ateşkes" çağrısı

        İspanyol oyuncu Penelope Cruz, sosyal medya hesabından Gazze için "acil ateşkes" çağrısında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 15:02 Güncelleme: 12.12.2023 - 15:03
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        Gazze için "acil ateşkes" çağrısı
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        Oscar ödüllü oyuncu Penelope Cruz, Gazze için "acil ateşkes" çağrısında bulundu.

        Cruz, sosyal medya hesabından Gazze için yayımladığı mesajda "Ceasefire Now (Acil Ateşkes)" ifadelerine yer verdi.

        Aralarında Penelope Cruz'un da bulunduğu bir grup Hollywood yıldızı, 2014'te Gazze'ye yönelik saldırılarından dolayı İsrail'i "soykırım" yapmakla suçlayan manifesto yayımlamış ve büyük yankı uyandırmıştı.

        Manifestoda, İsrail'in "BM kararlarına en çok uymayan, insan haklarına en az saygı gösteren ve devlet terörizmi uygulayan işgalci ülke" olduğu ifadesi yer almıştı.

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        #gazze
        #Birleşmiş Milletler
        #ateşkes çağrısı
        #Penélope Cruz
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