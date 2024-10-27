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        Haberler Dünyadan Penelope Cruz eşi Javier Bardem'in ev hallerinin fotoğraflarını çekti - magazin haberleri

        Penelope Cruz eşi Javier Bardem'in ev hallerinin fotoğraflarını çekti

        Penelope Cruz, 14 yıllık eşi Javier Bardem'in ev hallerini fotoğrafladı. Ünlü oyuncu, bir dergi için çektiği fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2024 - 12:09 Güncelleme: 27.10.2024 - 12:11
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        Penelope Cruz ve Javier Bardem, iki çocukla taçlandırdıkları evliliklerini 14 yıldır mutlu bir şekilde sürdürüyor.

        Hollywood'un en gözde çiftlerinden olan Cruz ve Bardem, ekranda ve ekran dışında birbirlerini desteklemeye devam ediyorlar, hatta projelerde birlikte çalışıyorlar.

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        Birlikte yaptıkları son çalışma, Gentleman's Journal dergisi içindi. Cruz, röportajından önce eşini, daha önce hiç görülmemiş ev halleriyle fotoğrafladı.

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        Cruz, Bardem'in dergiye basılması için çektiği fotoğraflarını Instagram sayfasında paylaştı.

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        50 yaşındaki Cruz, 55 yaşındaki eşi Bardem'i dişini fırçalarken, giyinirken, hatta banyo yaparken bile fotoğrafladı.

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        Ünlü oyuncu, fotoğrafları, "Eşimin benim tarafımdan çekilmiş fotoğrafları. Beğendiniz mi?" notuyla paylaştı.

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        Dünya çapında hayran kitlesine sahip olan İspanyol çiftin birlikte çekilmiş pek çok fotoğrafı gibi, Bardem'in ev hallerini yansıtan fotoğraflarına da beğeni yağdı.

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        Ünlü çift, 1992'de 'Jamón Jamón' setinde tanıştıklarında Cruz henüz 18, Bardem ise 23 yaşındaydı.

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        2008 yapımı 'Barselona, Barselona' (Vicky Cristina Barcelona) filminde yeniden birlikte rol alan ikili, 2010'da sessiz sedasız evlendi.

        Leo ve Luna adında iki çocuğu olan çift, İspanya'nın Madrid kentinde yaşıyor.

        #Penélope Cruz
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