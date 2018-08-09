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Penta ve Snow Software, yeni işbirliğiyle bilgi teknolojileri maliyetlerini azaltacak

Yıldız Holding bünyesinde faaliyetlerini sürdüren, Türkiye’nin en deneyimli teknoloji dağıtıcısı şirketlerinden biri olan Penta Teknoloji, Bilgi Teknolojileri maliyetlerini azaltmak ve yazılım varlıklarının verimli yönetimi için işletmelerin en çok tercih ettiği dünyaca ünlü Snow Software’in Türkiye’deki tek yetkili dağıtıcısı oldu

09.08.2018 - 07:09 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Yaklaşık 30 yıldır bilgi teknolojileri ürünlerinin dağıtımını gerçekleştiren Penta Teknoloji, şirketlerin BT maliyetlerini azaltmak için başvurdukları Yazılım Varlık Yönetimi’nde (Software Asset Management-SAM) bu alanda dünyanın önde gelen şirketlerinden biri olan Snow Software’in Türkiye’deki tek yetkili dağıtıcısı oldu.

Türkiye’de henüz yeterince aktif olmayan Yazılım Varlık Yönetimi kanalında öncü şirketlerden biri olmayı hedefleyen Penta, bu yeni iş birliğiyle, şirketlerin yazılım varlıkları üzerinde tam kontrole sahip olabildikleri ve yazılımlarını en etkin şekilde yönetebilme konusunda farkındalığı artırmayı hedefliyor.

Penta Teknoloji Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fatih Erünsal, “Snow’un Türkiye’deki tek dağıtıcısı olarak markanın gücüne güç katacağımıza inancımız tam. Bu sayede müşterilerimizin  yazılım harcamalarını  maksimumda optimize etmelerini sağlayacağız” dedi. 

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