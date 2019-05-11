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Pentagon Afganistan destek fonunu Meksika duvarı için kullanacak

AA

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon),Afganistan ordusunu desteklemek amacıyla savunma bütçesinden ayrılan fonun bir kısmını, Meksika sınırına örülmesi planlanan duvarın inşaatı için kullanacağı bildirildi.

Pentagon

Pentagon Sözcüsü Tom Crosson, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Ekibi ve Genelkurmay'dan aldığı tavsiyeyi inceledikten sonra, Bakan Vekili (Patrick) Shanahan'ın 1,5 milyar dolar değerinde toplam 78,25 mile (126 km) varan Tuscon (Arizona) ve El Centro'daki (Teksas) dört ek projede çitlerin yenilenmesini üstlenmeyi kabul ettiğini Kongre'ye bildirdik." ifadesine yer verdi.

Crosson, bu fonun Pentagon'un bütçesinde tasarruf ettiği faaliyetlerin yanı sıra, bazı programlardaki değişiklik ve revizyonlardan sağlandığını kaydetti.

SHANAHAN, AFGANİSTAN'DAN KESİLEN DESTEK FONUNU TEYİT ETTİ 

Amerikan medyası da ABD'li yetkililere dayandırdığı haberlerde, 1,5 milyar doların 600 milyon dolarının Afgan güvenlik güçlerine sağlanması planlanan fondan sağlandığını iddia etti.

Letonya Savunma Bakanı Dr. Artis Pabriks ile görüşmesi öncesinde açıklamada bulunan ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ise bu iddiayı yalanlanmazken, söz konusu kaynağın bir kısmının Afganistan'daki bazı programlardan geri çekildiğini teyit etti.

Shanahan, "Bunun bir kısmı, Afganistan'da arta kalan ya da tasarruf edilen veya siz artık terminolojik olarak ne kullanmak isterseniz oradan kalan fondan geldi." ifadelerini kullandı.

İRAN'A MESAJ

ABD'nin Orta Doğu'ya uçak gemisi ve bombardıman uçaklarını göndermesi üzerine İran'ın davranışlarında bir değişiklik yapıp yapmadığına ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Shanahan, "İran'ın Amerikalılara veya menfaatlerimize saldırması durumunda uygun bir yanıt alacağını anlaması önemli." dedi.

İran'ın şu anda ne yaptığına dair bir şey söylemeyeceğini belirten Shanahan, "Biz terörü yenmek, güvenlik için mücadele etmek için oradayız. Yer altı örgütleri için oradayız ancak kendimizi de koruyacağız." iddiasında bulundu.

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