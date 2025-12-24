ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), hazırladığı raporda, ülkenin, Çin'in doğrudan tehditlere karşı savunmasız kaldığını kabul ederken Hint-Pasifik stratejisinde "barışı koruyan ve saldırganlığı güç yoluyla caydıran" yaklaşımın önemini vurguladı.

Pentagon'un "Çin Halk Cumhuriyeti'ni İçeren Askeri ve Güvenlik Gelişmeleri 2025" isimli yayımladığı raporunda, Çin'in askeri genişlemeleri, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (PLA) kapasiteleri ile ABD güvenliğine yönelik riskler analiz edildi.

Çin'in operasyonel nükleer savaş başlığı stokunun 2024 yılı boyunca 600'lü seviyelerde kaldığı belirtilen raporda, "(Stokta) büyüme daha önce tahmin edilenden daha yavaş olsa da 2030 yılına kadar 1000'i aşması bekleniyor." ifadesi kullanıldı.

Raporda, envanterindeki "DF-27" isimli kıtalararası balistik füzesinin (ICBM) 5-8 bin kilometreyle Çin'in en uzun menzilli gemisavar balistik füzesi olduğu aktarılarak paylaşılan haritada bu menzilin Alaska ve Hawaii dahil, ABD anakarasının hedef alabileceği gösterildi.

Çin'in nükleer savaş başlığı üretiminin yavaşladığı belirtilen raporda, Pekin yönetiminin "erken uyarı karşı saldırı" şeklinde nitelendirilen yaklaşımı sayesinde, füzelerin "bir saldırı durumunda hızla karşılık verebilecek kapasitede hazır durumda olduğunun" gözlemlendiği kaydedildi.

Raporda, Çin'in son dönemde, kendisine doğru fırlatılan ICBM'leri saptayabilen daha fazla "erken uyarı uydusunu" yörüngeye yerleştirdiği ve füzeleri binlerce kilometre uzaktayken tespit edebilen daha fazla karasal radar kurduğu kaydedildi.

PLA'nın Çin'in kuzeyinde Moğolistan sınırındaki kurak 3 bölgede bulunan fırlatma silolarına ICBM'ler yerleştirdiği bildirilen raporda, bu alanlarda toplamda yaklaşık 320 silo bulunduğu ve bunların muhtemelen 100'den fazlasına katı yakıtlı DF-31 ICBM'ler depolandığı tahmininde bulunuldu.

Raporda, füze ​​saldırısı uyarısının, düşmanın ilk saldırısı gerçekleşmeden önce karşı saldırı başlatılmasını sağladığı vurgulanarak "Çin'in bu kapasitesini gelecek 10 yıl boyunca geliştirmesi ve eğitimine devam etmesi muhtemel." denildi.

Raporda, bu gelişmelerin Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in "2049'a kadar dünya standartlarında bir ordu vizyonunu" desteklediği vurgulanarak Tayvan'la ilgili acil durumlar için 2027'ye kadar ara hedeflerin ve 2035'e kapsamlı modernizasyonun öngörüldüğü belirtildi.

ABD yönetiminin son dönemde "Çin ve Rusya ile nükleer silahsızlanma planı üzerinde çalıştığı" açıklamalarının kayda geçirildiği ancak Pekin yönetiminin, bu konuda ilgisiz göründüğü belirtilen raporda, "Pekin'in bu tür önlemleri veya daha kapsamlı silah kontrolü görüşmelerini takip etme konusunda herhangi bir istek göstermediğini görüyoruz." ifadesine yer verildi.

- Çinli liderler, Tayvan için PLA'dan "emin değil"

Tayvan çevresinde Çin'in düzenlediği tatbikatların gösterildiği grafiklerin paylaşıldığı raporda, PLA'nın "2027 hedeflerine doğru istikrarlı şekilde ilerlemeye devam ettiği" ileri sürülerek, Çin'in "Tayvan'ı işgal edip kontrol altına alabileceğinden tam olarak emin olmadığı" savunuldu.

Raporda, "Bu hedeflere göre, PLA, Tayvan üzerinde 'stratejik kesin zafer', nükleer ve diğer stratejik alanlarda ABD'ye karşı 'stratejik denge' ve diğer bölgesel ülkelere karşı 'stratejik caydırma ve kontrol' sağlamalı. Çin, 2027 sonuna kadar Tayvan'da bir savaşa girip kazanabilmeyi bekliyor." denildi.