Pentagon: Rusya saldırıdan önce bizi bilgilendirdi

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında, "Rusya'nın deneysel bir balistik füze fırlattığını doğrulayabilirim." diyerek, bunun RS-26 Rubezh türü IRBM denilen kıtalararası balistik füze olduğunu belirtti.

AA'nın haberine göre; füzelerin fırlatılmadan kısa süre önce "Nükleer Risk Azaltma" kanalları aracılığıyla ABD'nin bilgilendirildiğini kaydeden Singh, bu tür füzelerin ilk defa savaş alanında kullanılması nedeniyle "deneysel" ifadesini kullandıklarını söyledi.

Singh, "Bu, savaş alanında kullanılan yeni bir tür ölümcül yetenek. Bu kesinlikle bizim için bir endişe kaynağı ve şu anda etkilerine dair bir değerlendirmemiz yok, ancak elbette endişelendiğimiz bir şey." diye konuştu.

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Rusya'nın nükleer pozisyonunda herhangi bir değişiklik gözlemlemedikleri için ABD'nin duruşunda da şu an bir değişiklik olmadığını belirten Singh, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı, Kuzey Kore askerlerini sokarak tırmandırdığını savundu.