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        Pentagon: Suriye'deki durumu yakından izliyoruz

        ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye rejimi güçleri ile rejim karşıtı silahlı gruplar arasındaki çatışmalarla ilgili gelişmeleri yakından izlemeye devam ettiklerini belirterek, ABD'nin çatışmalara dahli olmadığını yineledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 02:44 Güncelleme: 06.12.2024 - 02:44
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        "Suriye'deki durumu yakından izliyoruz"
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        Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında konuştu. Anadolu Ajansı'nın, Suriye'de rejim karşıtı güçlerin devam eden ilerleyişi karşısında ABD'nin pozisyonuna ilişkin sorusunu yanıtlayan Ryder, "Durumu kesinlikle yakından izliyoruz. Tekrar ediyorum, ABD'nin şu anda Suriye'nin kuzeybatısında olanlar, Heyet Tahrir Şam (HTŞ) operasyonları ve Suriye rejimi açısından olan bitende hiçbir rolü yok." dedi.

        Ryder, Suriye'deki gelişmelerin "istikrarsızlaştırıcı etkisinin farkında" olduklarını ifade ederek, tüm taraflara gerilimin azaltılması ve bölgedeki azınlık grupların korunması çağrısını tekrarladı.

        ABD güçlerinin Suriye'de SDG adını kullanan PKK/YPG'ye destek verip vermediğiyle ilgili soruya da Ryder, "Eğer ABD güçlerinin SDG ile askeri manevralara katılıp katılmadığını soruyorsanız, cevap hayır." karşılığını verdi.

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        Ryder, PKK/YPG'nin operasyonlarından haberdar olduklarını ancak onlar hakkında konuşmayacağını belirterek, ABD'nin Suriye'de sadece DEAŞ ile mücadele için bulunduğunu ve işbirliklerinin de yalnızca bu kapsamda olduğunu iddia etti.

        3 ABD ASKERİ YARALANDI

        Suriye'nin doğusunda bulunan ABD'ye ait "MSS Euphrates" adlı askeri üsse 3 Aralık'ta yapılan roket ve havan topu saldırıları sonucu 3 ABD askerinde travmatik beyin hasarı oluştuğunu açıklayan Ryder, "Tehdit altında olmaları durumunda güçlerimizi korumak için uygun önlemleri almaktan çekinmeyeceğiz." dedi.

        Ryder, söz konusu saldırıyı kimin yapmış olabileceği konusunda incelemelerin devam ettiğini belirterek, "Ancak o bölgede İran destekli milis grupların ve Suriye rejim güçlerinin faaliyet gösterdiğini vurgulamak önemli." diye konuştu.

        Ryder, 3 Aralık'taki basın toplantısında, ABD Hava Kuvvetlerine bağlı uçakların Suriye'de bulunan rejim güçlerine ait bazı hedefleri vurduğunu doğrulamış, bu saldırıların bölgede bulunan Amerikan askerlerini korumak için yapıldığını ileri sürmüştü.​​​​​​​

        Saldırılarda MSS Euphrates üssünün yakınlarında bulunan rejim güçlerine ait roket bataryalarının ve bir T-64 tankının etkisiz hale getirildiğini söyleyen Ryder, saldırının "SDG'ye destek" amaçlı gerçekleştirilmediğini savunmuştu.

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        #Pentagon
        #Suriye
        #haberler
        #ABD
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