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Pentagon uçan bir nesneyi daha düşürdüğünü açıkladı: UFO alarmı hakkında neler biliniyor?

Pentagon, tanımlanamayan bir nesnenin (UFO) F-16 jetleriyle düşürdüğünü duyurdu. ABD ordusu son 10 gün içinde bir Çin'e ait yüksek irtifa balonu ve 3 tanımlanmayan cisim olmak üzere 4 hava unsurunu düşürmüş oldu. Çin, ABD'nin Alaska ve Kanada üzerinde düşürdüğü tanımlanamayan cisimler hakkında herhangi bir bilgisinin olmadığını açıkladı. Peki son 10 günde yaşanan UFO alarmı hakkında neler biliniyor?

Pentagon'dan UFO açıklaması geldi: UFO alarmı nedir, iddialar doğru mu ve hakkında neler biliniyor? - Son haberler
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kanada sınırına yakın Huron Gölü üzerinde tanımlanamayan bir uçan nesneyi F-16 jetleriyle düşürdüğünü duyurdu. Pentagon, 'tanımlanamayan' nesnenin ABD askeri bölgelerinin yakınından geçtiğini ve sadece sivil havacılık için bir tehdit olmadığını, aynı zamanda potansiyel bir gözetleme aracı olduğunu açıkladı.

ABD'NİN DÜŞÜRDÜĞÜ UÇAN NESNE HAKKINDA NELER BİLİNİYOR?

ABD ordusu son 10 gün içinde bir Çin'e ait yüksek irtifa balonu ve 3 tanımlanmayan cisim olmak üzere 4 hava unsurunu düşürdü.

Hikaye, Ocak ayının sonlarında, ABD'li yetkililerin, Çin'e ait bir gözetleme balonunu, 4 Şubat'ta Güney Carolina kıyılarında bir F-22 jeti tarafından düşürülmesiyle başlıyor. Çin, balonun hava durumu araştırması yaptığı konusunda ısrar etti.

Daha sonra 10 Şubat Cuma günü, ABD savaş uçakları Kuzey Alaska açıklarında başka bir nesneyi düşürdü, ordu bunun "ABD karasuları üzerindeki ABD egemen hava sahası içinde" olduğunu ekledi. Cumartesi günü, ABD ve Kanada yetkililerin açıklamalarına göre hareket eden bir ABD F-22 jeti, Kanada'nın merkezi Yukon bölgesi üzerinde ABD sınırından yaklaşık 160 km uzaklıkta, siviller için bir tehdit oluşturduğunu söyleyerek "yüksek irtifa hava nesnesini" düşürdü. Kanada, nesneyi, ilk balondan daha küçük olarak tanımladı.

Yetkililer, ikinci ve üçüncü nesneleri küçük bir araç büyüklüğünde olarak tanımladı.

ABD'li üst düzey bir yönetim yetkilisi, Pazar günü ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD savaş uçaklarına Michigan'daki Huron Gölü üzerinde tanımlanamayan bir nesneyi düşürme emri verdiğini söyledi.

Uçan nesne, ipleri sarkan sekizgen bir yapı olarak tanımlandı ve yerdeki herhangi bir şey için askeri bir tehdit olarak görülmedi, ancak 20 bin fit irtifada uçtuğu için sivil havacılık için bir tehlike oluşturabileceği belirtildi.

Şimdiye kadar yalnızca ilk cisimden Pekin sorumlu tutuldu.

NE TOPLANDI?

Askeri ekipler, Güney Carolina açıklarındaki ilk nesne için uçaklardan, teknelerden ve mini-denizaltılardan suları taradı ve askeri görüntüler büyük bir balon parçasının kurtarıldığını gösterdi.

İkinci nesneyi kurtarma operasyonları, Alaska, Deadhorse yakınlarındaki deniz buzu üzerinde devam ediyor. Ordu, "Rüzgar soğuğu, kar ve sınırlı gün ışığı dahil olmak üzere kutup hava koşulları bir faktör" ifadelerini kullandı.

Anand Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Kanada CP-140 devriye uçağı tarafından desteklenen kurtarma ekiplerinin Yukon'daki üçüncü nesnede enkaz aradığını söyledi.

Pentagon, FBI'ın Kanada polisiyle yakın işbirliği içinde çalıştığını dile getirdi.

ABD askeri personelinin dördüncü nesnenin parçalarını aramak için hızla çalışmalara başlaması bekleniyor.

NEDEN BU KADAR ÇOK NESNE?

ABD, balonların beş kıtayı kapsayan bir "filonun" parçası olduğunu söyledi. Bazı analistler bunun, önümüzdeki yıllarda Tayvan üzerinde olası gerilimler öncesinde, yabancı askeri bölgeleri hedef alan Çin'i gözetleme çabasının başlangıcı olabileceğini söylüyor.

Analistler, ABD ve Kanada istihbaratının sürekli olarak büyük miktarda ham veri aldığını ve genellikle balon gibi yavaş hareket eden nesnelere değil, gelen füze tehdidine odaklanmak için bazılarını taradığını söyledi.

Pentagon, balon keşfinden bu yana radarı daha yakından incelediğini söyledi.

Yetkililer, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetimi sırasında (o sırada fark edilmeyen) ve Biden'ın görev süresinin başlarında bir balonun kısa süreliğine ABD topraklarından uçtuğunun bilindiğini söylediler.

ABD-ÇİN İLİŞKİLERİNE ETKİSİ NE?

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, gergin ilişkileri istikrara kavuşturma amaçlı Çin ziyaretini rafa kaldırdı ve askeri casus balon programlarını desteklediğine inanılan altı Çinli kuruluşa yaptırım uyguladı.

Blinken, Pekin'in uluslararası kuralları ihlal ettiğini söyleyerek kınadı.

Çin, ABD'nin Alaska ve Kanada üzerinde düşürdüğü tanımlanamayan cisimler hakkında herhangi bir bilgisinin olmadığını açıkladı.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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