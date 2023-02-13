ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kanada sınırına yakın Huron Gölü üzerinde tanımlanamayan bir uçan nesneyi F-16 jetleriyle düşürdüğünü duyurdu. Pentagon, 'tanımlanamayan' nesnenin ABD askeri bölgelerinin yakınından geçtiğini ve sadece sivil havacılık için bir tehdit olmadığını, aynı zamanda potansiyel bir gözetleme aracı olduğunu açıkladı.

ABD'NİN DÜŞÜRDÜĞÜ UÇAN NESNE HAKKINDA NELER BİLİNİYOR?

ABD ordusu son 10 gün içinde bir Çin'e ait yüksek irtifa balonu ve 3 tanımlanmayan cisim olmak üzere 4 hava unsurunu düşürdü.

Hikaye, Ocak ayının sonlarında, ABD'li yetkililerin, Çin'e ait bir gözetleme balonunu, 4 Şubat'ta Güney Carolina kıyılarında bir F-22 jeti tarafından düşürülmesiyle başlıyor. Çin, balonun hava durumu araştırması yaptığı konusunda ısrar etti.

Daha sonra 10 Şubat Cuma günü, ABD savaş uçakları Kuzey Alaska açıklarında başka bir nesneyi düşürdü, ordu bunun "ABD karasuları üzerindeki ABD egemen hava sahası içinde" olduğunu ekledi. Cumartesi günü, ABD ve Kanada yetkililerin açıklamalarına göre hareket eden bir ABD F-22 jeti, Kanada'nın merkezi Yukon bölgesi üzerinde ABD sınırından yaklaşık 160 km uzaklıkta, siviller için bir tehdit oluşturduğunu söyleyerek "yüksek irtifa hava nesnesini" düşürdü. Kanada, nesneyi, ilk balondan daha küçük olarak tanımladı.

Yetkililer, ikinci ve üçüncü nesneleri küçük bir araç büyüklüğünde olarak tanımladı.

ABD'li üst düzey bir yönetim yetkilisi, Pazar günü ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD savaş uçaklarına Michigan'daki Huron Gölü üzerinde tanımlanamayan bir nesneyi düşürme emri verdiğini söyledi.

Uçan nesne, ipleri sarkan sekizgen bir yapı olarak tanımlandı ve yerdeki herhangi bir şey için askeri bir tehdit olarak görülmedi, ancak 20 bin fit irtifada uçtuğu için sivil havacılık için bir tehlike oluşturabileceği belirtildi.

Şimdiye kadar yalnızca ilk cisimden Pekin sorumlu tutuldu.