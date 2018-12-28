ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in istifası üzerine Başkan Donald Trump tarafından Savunma Bakanlığına vekaleten atanan Savunma Bakan Yardımcısı Patrick Shanahan görevine yılbaşında başlayacak.

Bakanlık görevine 1 Ocak 2019'da başlayacak Shanahan'ın, kendisi ile ilgili savunma devi Boeing'deki geçmişinin yanı sıra askeri politika ile dış politikada tecrübesiz olması Washington'da soru işaretlerine neden oldu.

BOEİNG GEÇMİŞİ

Patrick Shanahan, 1986'dan geçen yıl Mattis tarafından önerilip Trump tarafından Savunma Bakan Yardımcılığına aday gösterilinceye kadar Boeing firmasında bazı görevlerde bulundu.

En son Boeing'de Tedarik Zinciri ve Operasyonları Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Shanahan, firmanın Füze Savunma Sistemleri ve Pervaneli Hava Sistemleri birimlerinde de genel müdürlük yaptı.

Boeing'in en maliyetli projesi "787 Dreamliner" yolcu uçağı projesini de yöneten Shanahan, ABD'nin şu anda kullandığı "Karada Konuşlu Orta Ölçekli Füze Sistemi" ve taktiksel lazer sistemlerinin geliştirilmesinde rol aldı.

Yeni Savunma Bakanı, Pervaneli Hava Sistemleri biriminde ise ABD ordusunun kullandığı "Apache", "Chinook" ve "Osprey" helikopterlerinin üretim ve geliştirilmesinde önemli rol oynadı.

Boeing'deki kariyeri sayesinde Washington'daki çevrelerce iyi tanınan Shanahan'ın daha önce askeri politika ve dış politika yapımında deneyimi olmadığı belirtiliyor.

PENTAGON'U DÖNÜŞTÜRMEYE GELDİ

Patrick Shanahan, bakanlıktaki jeopolitik kuram ve planlardan ziyade Pentagon'da sonuç odaklı bütçe çalışması, ordunun modernizasyonu ve savaşa hazırlığına odaklandı.

Pentagon'da çok öne çıkmayan Shanahan, Amerikan Savunma Bakanlığı üst düzey yetkililerinin itiraz ettiği Uzay Kuvvetleri Komutanlığının kurulmasında en önemli rolü oynayan bakanlık bürokratı olarak biliniyor.

Shanahan'ın, Uzay Kuvvetleri Komutanlığının kurulmasındaki rolünden dolayı da ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence ile arasının oldukça iyi olduğu ifade ediliyor.

Pentagon'a yeni bir bakan atanıncaya kadar vekalet edecek Shanahan, bu süreçte Suriye'den çekilme ve Afganistan'dan kısmi çekilme süreçlerini yönetecek.

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