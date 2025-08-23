Pep Guardiola'dan İlkay ve Akanji açıklaması!

İngiltere Premier Lig'in 2.hafta maçında Manchester City, sahasında Tottenham'a 2-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Manuel Akanji ve İlkay Gündoğan'ın kadroda yer almama sebebini açıkladı. Başarılı teknik adam, iki ismin kadroya yer almama nedeninin rotasyon olduğunu söyledi.

"ROTASYON YAPMAK ZORUNDAYDIM"

Deneyimli çalıştırıcı, "Birçok kez söyledim. Geniş bir kadroya sahibim ve rotasyon yapmak zorundaydım. Bir sonraki maç belki başka biri olacak ve bundan başka bir açıklamam yok. Herkesin dahil olmasını sağlamaya çalışıyorum." dedi.

Öte yandan City'nn Brezilyalı kalecisi Ederson da mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.