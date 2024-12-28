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        Haberler Spor Futbol İngiltere Pep Guardiola: Kötü gidişatın sebebi sakatlık - Futbol Haberleri

        Pep Guardiola: Kötü gidişatın sebebi sakatlık

        Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, takımdaki kötü gidişatı değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2024 - 20:49 Güncelleme: 28.12.2024 - 20:49
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        "Kötü gidişatın sebebi sakatlık"
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        Manchester City'nin deneyimli teknik direktörü Pep Guardiola, gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

        Pep Guardiola yaptığı açıklamada, "Er ya da geç eski formumuza kavuşacağız. Bu kötü gidişat sayesinde daha önce neler başardığımızın farkına vardık." dedi.

        "SAKATLIKLAR BİZİ ZORLADI"

        Sakatlıkların performanslarını etkilediğini söyleyen Pep, "Kaç yıldır inanılmaz derecede istikrarlı gidiyorduk. Hafif bir düşüş olmasını bekliyorduk ama bu şekilde değil. Bu kötü performansın sebebi 7-8 önemli oyuncumuzun aynı anda sakatlanması." diye konuştu.

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