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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pep Guardiola veliahtını açıkladı!

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, İngiliz ekibi için veliahtını açıkladı.

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  • Pep Guardiola veliahtını açıkladı!

    Manchester City teknik patronu Pep Guardiola, İngiliz ekibinin kendisinden sonraki olası teknik direktör adayını açıkladı. 
  • Pep Guardiola veliahtını açıkladı!

    İspanyol teknik adam, eski öğrencisi Vincent Kompany'nin bir gün City'i çalıştıracağına inandığını söyledi. 
  • Pep Guardiola veliahtını açıkladı!

    Kariyerinde 11 sezon Manchester City forması giyen Vincent Kompany 2020 yılında futbol hayatına son vererek teknik adamlık macerasına adım attı.
  • Pep Guardiola veliahtını açıkladı!

    İlk teknik direktörlük deneyimini Belçika ligi ekibi Anderlecht ile yaşayan Kompany, şu anda İngiltere Championship temsilcisi Burnley'i çalıştırıyor.
  • Pep Guardiola veliahtını açıkladı!

    CİTY'YE RAKİP OLACAK

    Burnley ile Championship'de liderlik koltuğunda oturan Kompany, FA Cup çeyrek finalinde 2019'da Mancherster City'den ayrılmasından bu yana eski takımıyla ilk kez karşılaşacak.
  • Pep Guardiola veliahtını açıkladı!

    Manchester City'nin hocası Guardiola, mücadele öncesi yaptığı açıklamada Vincent Kompany'ye övgüler yağdırarak şunları söyledi:
  • Pep Guardiola veliahtını açıkladı!

    "Başarısını görmek beni mutlu ediyor. Kaderinde Manchester City'nin patronu olmak yazılı ve er ya da geç geri dönecek. 
  • Pep Guardiola veliahtını açıkladı!

    Ne zaman olacağını bilmiyorum ama olacak. Finalde Wembley'e ulaşma şansımız var, Vinny ve ekibi ile yarışacağız"

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