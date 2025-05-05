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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Pera Müzesi'nde Anneler Günü etkinliği

        Pera Müzesi'nde Anneler Günü etkinliği

        Pera Öğrenme, çocuklar ve annelerine özel hazırladığı "Linol Baskı ile Bir Çanta Masal" programıyla Anneler Günü'nde yaratıcı bir etkinlik sunuyor. 11 Mayıs Pazar saat 14.30'da düzenlenecek atölyede, katılımcılar masalsı motifler ve rengarenk figürlerle bez çantalar tasarlayacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.05.2025 - 00:03 Güncelleme: 05.05.2025 - 00:03
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        Pera Müzesi'nde Anneler Günü etkinliği
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        Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Öğrenme Programları, sanatseverlerle buluşmaya devam eden Marcel Dzama: Ay Işığıyla Dans sergisi kapsamında Anneler Günü’nü yaratıcı bir atölyeyle kutluyor. 7-12 yaş arası çocuklar ve anneleri için 11 Mayıs Pazar saat 14.30’da düzenlenecek “Linol Baskı ile Bir Çanta Masal” başlıklı program, sergi turu ve uygulamalı atölye çalışmasıyla katılımcılara renkli ve eğlenceli bir deneyim sunuyor.

        Atölyede çocuklar ve anneleri, Marcel Dzama’nın figüratif ve masalsı dünyasından ilhamla hazırlanan linol baskılarla tanışıyor. Farklı baskı elemanlarını boyayarak kendi kompozisyonlarını oluşturan katılımcılar, bez çantalar üzerine özgün tasarımlar yapıyor. Ortaya çıkan her çanta, hem ortak bir anlatım alanı yaratıyor hem de kişisel bir masalsı hediye hâline geliyor.

        “Linol Baskı ile Bir Çanta Masal” atölyesi katılımcılara ücretsiz ancak rezervasyon gerekliyor.

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        #Pera Müzesi
        #Anneler Günü
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