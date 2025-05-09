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        Haberler Kültür-Sanat Sinema Pera Müzesi'nde 'Sanatçıların Sineması'

        Pera Müzesi'nde 'Sanatçıların Sineması'

        Pera Film, Uluslararası Müzeler Günü kapsamında, güncel sergilerinden Marcel Dzama: Ay Işığıyla Dans'a paralel, 'Sanatçıların Sineması' başlıklı yepyeni film programını sinemaseverle buluşturuyor. Belçika Kraliyet Film Arşivi iş birliğiyle düzenlenen ve Marcel Dzama'nın masalsı evrenine Belçika sinemasından örnekler aracılığıyla bir bakış sunan program 16 Mayıs-25 Haziran arasında gerçekleştirilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2025 - 11:06 Güncelleme: 09.05.2025 - 11:06
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        Pera Müzesi'nde 'Sanatçıların Sineması'
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        Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Film ve Video Programları (Pera Film), Uluslararası Müzeler Günü kapsamında, sinemaseverleri sanat ve sinema arasında çok katmanlı bir diyaloğa davet ediyor. Müzenin Belçika Kraliyet Film Arşivi (CINEMATEK) iş birliğiyle, Marcel Dzama: Ay Işığıyla Dans sergisine paralel gerçekleştirdiği “Sanatçıların Sineması” programı, Dzama’nın masalsı ve sürreal evrenine filmler aracılığıyla bir bakış sunarken, sanatçının dünyasıyla tematik ve estetik bağ kuran Belçika sinemasından örnekleri bir araya getiriyor.

        Bay Fantômas
        Bay Fantômas

        16 Mayıs – 25 Haziran arasında izleyiciyle buluşacak seçkide Dzama’nın çevresel duyarlılığı, müzik ve dans gibi tekrar eden temaları, gerçekle düşü harmanlayan anlatım diliyle örtüşen yapımlar öne çıkıyor. Aynı zamanda Belçika sinemasının avangart, deneysel ve disiplinlerarası yaratıcı ruhu da bu seçkide görünür kılınıyor.

        Harpya
        Harpya

        Dzama ile Belçika sineması arasında diyalog

        Brüksel merkezli CINEMATEK, dünyanın en zengin ve eklektik film koleksiyonlarından birine ev sahipliği yapıyor. Dzama’nın dünyasına temas eden eserler arasından özel olarak hazırlanan bu program, Belçika sinemasının yaratıcı köklerini sanatçının evreniyle buluşturuyor.

        Üç bölümlük seçki

        Boks Maçı
        Boks Maçı

        Programın “Kısa Film Seçkisi - 1” başlıklı ilk bölümü, Belçika sinemasının ilk avangart kuşağını oluşturan dört yönetmenin filmlerinden bir seçki sunuyor. 1920’lerde “saf sinema” anlayışıyla deneysel sinemaya yönelen Charles Dekeukeleire imzalı “Boks Maçı” ve Henri Storck imzalı “Güzel Gözlerin İçin” adlı kısa filmlerin yanı sıra, sürrealist sinemacı Henri d’Ursel’in yönettiği “İnci” ve yazar Ernst Moerman’ın yönetmen koltuğunda oturduğu “Bay Fantômas” ilk bölümde sinemaseverlerle buluşuyor. Bu bölüm, müzisyen Ekin Fil’in canlı performansıyla sunulacak.

        Pazar
        Pazar

        Kısa Film Seçkisi – 2” başlıklı ikinci bölümde, erken dönem belgeselcilerden Luc de Heusch’un sanat belgeseli türündeki “Magritte ya da Nesneler Üzerine Bir Ders” yapıtı ile René Magritte’in çektiği iki kısa film yer alıyor. Raoul Servais’in animasyon başyapıtı “Harpya” ile Edmond Bernhard’ın sinemasal şiiri “Pazar” da bu seçkiye eşlik ediyor.

        Üçüncü bölümde, André Delvaux’nun gerçek ile hayali iç içe geçiren Saçını Kestiren Adam filmi, Dzama’nın anlatım diliyle kurulan bağları vurguluyor. Ardından gelen Pierre Levie imzalı “Büyük Set Resifi adlı belgesel, Dzama’nın doğaya duyduğu estetik ve politik ilgiyi sinemada yeniden canlandırıyor. Program, Chantal Akerman’ın şiirsel yapıtı “Tüm Bir Gece ile son buluyor. Film, müzik, dans ve gece temalarıyla Dzama’nın evrenine şiirsel bir gönderme yapıyor.

        İnci
        İnci

        Sanat ve sinemanın iç içe geçtiği Sanatçıların Sineması başlıklı program, izleyicileri Dzama’nın düşsel dünyasıyla Belçika sinemasının deneysel mirası arasında sezgisel ve çok katmanlı bir yolculuğa davet ediyor.

        GÖSTERİM PROGRAMI

        Saçını Kestiren Adam

        18 Mayıs Pazar – 15.00

        11 Haziran Çarşamba – 19.00

        Büyük Set Resifi

        17 Mayıs Cumartesi – 15.00

        25 Haziran Çarşamba – 19.00

        Tüm Bir Gece

        17 Mayıs Cumartesi – 17.00

        13 Haziran Cuma – 20.30

        Kısa Film Seçkisi-1

        Boks Maçı

        İnci

        Güzel Gözlerin İçin

        Bay Fantômas

        16 Mayıs Cuma – 20.00

        Kısa Film Seçkisi-2

        Magritte ya da Nesneler Üzerine Bir Ders

        Magritte’in Ev Filmleri

        Harpya

        Pazar

        28 Mayıs Çarşamba – 19.00

        13 Haziran Cuma – 19.00

        Bu program kapsamındaki film gösterimleri indirimli müze giriş bileti ile izlenebilir. Biletler, Biletix’ten veya Pera Müzesi resepsiyonundan temin edilebilir.

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        #Pera Müzesi
        #Marcel Dzama
        #sinema
        #Pera Film
        #Uluslararası Müzeler Günü
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