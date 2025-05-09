Pera Müzesi'nde 'Sanatçıların Sineması'
Pera Film, Uluslararası Müzeler Günü kapsamında, güncel sergilerinden Marcel Dzama: Ay Işığıyla Dans'a paralel, 'Sanatçıların Sineması' başlıklı yepyeni film programını sinemaseverle buluşturuyor. Belçika Kraliyet Film Arşivi iş birliğiyle düzenlenen ve Marcel Dzama'nın masalsı evrenine Belçika sinemasından örnekler aracılığıyla bir bakış sunan program 16 Mayıs-25 Haziran arasında gerçekleştirilecek
Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Film ve Video Programları (Pera Film), Uluslararası Müzeler Günü kapsamında, sinemaseverleri sanat ve sinema arasında çok katmanlı bir diyaloğa davet ediyor. Müzenin Belçika Kraliyet Film Arşivi (CINEMATEK) iş birliğiyle, Marcel Dzama: Ay Işığıyla Dans sergisine paralel gerçekleştirdiği “Sanatçıların Sineması” programı, Dzama’nın masalsı ve sürreal evrenine filmler aracılığıyla bir bakış sunarken, sanatçının dünyasıyla tematik ve estetik bağ kuran Belçika sinemasından örnekleri bir araya getiriyor.
16 Mayıs – 25 Haziran arasında izleyiciyle buluşacak seçkide Dzama’nın çevresel duyarlılığı, müzik ve dans gibi tekrar eden temaları, gerçekle düşü harmanlayan anlatım diliyle örtüşen yapımlar öne çıkıyor. Aynı zamanda Belçika sinemasının avangart, deneysel ve disiplinlerarası yaratıcı ruhu da bu seçkide görünür kılınıyor.Harpya
Dzama ile Belçika sineması arasında diyalog
Brüksel merkezli CINEMATEK, dünyanın en zengin ve eklektik film koleksiyonlarından birine ev sahipliği yapıyor. Dzama’nın dünyasına temas eden eserler arasından özel olarak hazırlanan bu program, Belçika sinemasının yaratıcı köklerini sanatçının evreniyle buluşturuyor.
Üç bölümlük seçkiBoks Maçı
Programın “Kısa Film Seçkisi - 1” başlıklı ilk bölümü, Belçika sinemasının ilk avangart kuşağını oluşturan dört yönetmenin filmlerinden bir seçki sunuyor. 1920’lerde “saf sinema” anlayışıyla deneysel sinemaya yönelen Charles Dekeukeleire imzalı “Boks Maçı” ve Henri Storck imzalı “Güzel Gözlerin İçin” adlı kısa filmlerin yanı sıra, sürrealist sinemacı Henri d’Ursel’in yönettiği “İnci” ve yazar Ernst Moerman’ın yönetmen koltuğunda oturduğu “Bay Fantômas” ilk bölümde sinemaseverlerle buluşuyor. Bu bölüm, müzisyen Ekin Fil’in canlı performansıyla sunulacak.
“Kısa Film Seçkisi – 2” başlıklı ikinci bölümde, erken dönem belgeselcilerden Luc de Heusch’un sanat belgeseli türündeki “Magritte ya da Nesneler Üzerine Bir Ders” yapıtı ile René Magritte’in çektiği iki kısa film yer alıyor. Raoul Servais’in animasyon başyapıtı “Harpya” ile Edmond Bernhard’ın sinemasal şiiri “Pazar” da bu seçkiye eşlik ediyor.
Üçüncü bölümde, André Delvaux’nun gerçek ile hayali iç içe geçiren “Saçını Kestiren Adam” filmi, Dzama’nın anlatım diliyle kurulan bağları vurguluyor. Ardından gelen Pierre Levie imzalı “Büyük Set Resifi” adlı belgesel, Dzama’nın doğaya duyduğu estetik ve politik ilgiyi sinemada yeniden canlandırıyor. Program, Chantal Akerman’ın şiirsel yapıtı “Tüm Bir Gece” ile son buluyor. Film, müzik, dans ve gece temalarıyla Dzama’nın evrenine şiirsel bir gönderme yapıyor.
Sanat ve sinemanın iç içe geçtiği Sanatçıların Sineması başlıklı program, izleyicileri Dzama’nın düşsel dünyasıyla Belçika sinemasının deneysel mirası arasında sezgisel ve çok katmanlı bir yolculuğa davet ediyor.
GÖSTERİM PROGRAMI
Saçını Kestiren Adam
18 Mayıs Pazar – 15.00
11 Haziran Çarşamba – 19.00
Büyük Set Resifi
17 Mayıs Cumartesi – 15.00
25 Haziran Çarşamba – 19.00
Tüm Bir Gece
17 Mayıs Cumartesi – 17.00
13 Haziran Cuma – 20.30
Kısa Film Seçkisi-1
Boks Maçı
İnci
Güzel Gözlerin İçin
Bay Fantômas
16 Mayıs Cuma – 20.00
Kısa Film Seçkisi-2
Magritte ya da Nesneler Üzerine Bir Ders
Magritte’in Ev Filmleri
Harpya
Pazar
28 Mayıs Çarşamba – 19.00
13 Haziran Cuma – 19.00
Bu program kapsamındaki film gösterimleri indirimli müze giriş bileti ile izlenebilir. Biletler, Biletix’ten veya Pera Müzesi resepsiyonundan temin edilebilir.