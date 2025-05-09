Pera Müzesi'nde 'Sanatçıların Sineması'

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Film ve Video Programları (Pera Film), Uluslararası Müzeler Günü kapsamında, sinemaseverleri sanat ve sinema arasında çok katmanlı bir diyaloğa davet ediyor. Müzenin Belçika Kraliyet Film Arşivi (CINEMATEK) iş birliğiyle, Marcel Dzama: Ay Işığıyla Dans sergisine paralel gerçekleştirdiği “Sanatçıların Sineması” programı, Dzama’nın masalsı ve sürreal evrenine filmler aracılığıyla bir bakış sunarken, sanatçının dünyasıyla tematik ve estetik bağ kuran Belçika sinemasından örnekleri bir araya getiriyor.

Bay Fantômas

16 Mayıs – 25 Haziran arasında izleyiciyle buluşacak seçkide Dzama’nın çevresel duyarlılığı, müzik ve dans gibi tekrar eden temaları, gerçekle düşü harmanlayan anlatım diliyle örtüşen yapımlar öne çıkıyor. Aynı zamanda Belçika sinemasının avangart, deneysel ve disiplinlerarası yaratıcı ruhu da bu seçkide görünür kılınıyor.

Harpya

Dzama ile Belçika sineması arasında diyalog

Brüksel merkezli CINEMATEK, dünyanın en zengin ve eklektik film koleksiyonlarından birine ev sahipliği yapıyor. Dzama’nın dünyasına temas eden eserler arasından özel olarak hazırlanan bu program, Belçika sinemasının yaratıcı köklerini sanatçının evreniyle buluşturuyor.

Üç bölümlük seçki

Boks Maçı

Programın “Kısa Film Seçkisi - 1” başlıklı ilk bölümü, Belçika sinemasının ilk avangart kuşağını oluşturan dört yönetmenin filmlerinden bir seçki sunuyor. 1920’lerde “saf sinema” anlayışıyla deneysel sinemaya yönelen Charles Dekeukeleire imzalı “Boks Maçı” ve Henri Storck imzalı “Güzel Gözlerin İçin” adlı kısa filmlerin yanı sıra, sürrealist sinemacı Henri d’Ursel’in yönettiği “İnci” ve yazar Ernst Moerman’ın yönetmen koltuğunda oturduğu “Bay Fantômas” ilk bölümde sinemaseverlerle buluşuyor. Bu bölüm, müzisyen Ekin Fil’in canlı performansıyla sunulacak.