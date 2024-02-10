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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Pera Müzesi'nde 'Seramik ve Çini Tarihine Yolculuk'

        Pera Müzesi'nde 'Seramik ve Çini Tarihine Yolculuk'

        Pera Müzesi, Gelecek Hatıraları sergisi kapsamında 15 Şubat'ta küratör Ulya Soley'in anlatımıyla bir rehberli tur, 17 Şubat ise sergiye ilham veren Kütahya çini ve seramiklerinin tarihi ve bugünü üzerine 'Kütahya Çini ve Seramikleri Koleksiyonu' başlıklı iki konuşma düzenliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2024 - 10:44 Güncelleme: 10.02.2024 - 10:44
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        Pera Müzesi'nde çini tarihine yolculuk
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        Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi küratörlüğünü Ulya Soley’in üstlendiği Gelecek Hatıraları sergisi kapsamında düzenlediği etkinliklere devam ediyor. Soley’in anlatımıyla gerçekleşecek Gelecek Hatıraları Sergi Turu 15 Şubat Perşembe günü 18.00’da; Kütahya’da Seramik Zanaatının Tarihi ve Bugünü başlıklı konuşma etkinliği ise 17 Şubat Cumartesi günü 15.00-17.00 arasında yapılacak.

        Ulya Soley
        Ulya Soley

        Suna Kıraç’ın başlattığı koleksiyon yeni eserlere ilham oldu

        Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kütahya Çini ve Seramikleri Koleksiyonu’ndan yola çıkan Gelecek Hatıraları sergisi, güncel yapıtlar aracılığıyla hafıza ile gelecek tahayyülleri arasında kurulan bağları araştırıyor. Arşive gelecek-yönelimli bir bakış açısıyla yaklaşan sergi, geçmişe nostaljik bir bağlılık yerine, geleceği nasıl hatırlayacağımız hakkında düşünmeyi öneriyor. Kütahya Çini ve Seramikleri Koleksiyonu’nu oluşturan Suna Kıraç’ın anısına düzenlenen Gelecek Hatıraları’nda, güncel yapıtlara ilham veren koleksiyondan bir seçki de her bölümle ilişkili olarak sergiye dağılıyor. 15 Şubat’taki sergi turuna katılan sanatseverler, serginin arka planını ve eserlere ilişkin detaylı bilgiyi küratör Ulya Soley’den dinleme fırsatı bulacak.

        Lydia Chatziiakovou-Bilal Yılmaz
        Lydia Chatziiakovou-Bilal Yılmaz

        Çini sanatı; Kütahya’nın geçmişi ve geleceği

        Sergi kapsamında 17 Şubat’ta Pera Müzesi Oditoryumu’nda gerçekleşecek konuşmaların ilkinde, “Elhamra” eseriyle sergide yer alan sanatçı Bilal Yılmaz, küratör Lydia Chatziiakovou ile beraber yürüttüğü Kütahya Çinileri Üzerine Bir Sanatsal Araştırma Raporu’nu sunacak. Kütahya çinilerinin mevcut ekosistemini sunan çalışma için bir saha araştırması yürüten Yılmaz ve Chatziiakovou, bölgede yaşayan üreticilerin, tüccarların ve kurumların hikâyeleri aracılığıyla zanaatın, sosyal, finansal ve kentsel çevre üzerindeki etkilerini inceledi. Tarih ile kişisel deneyimleri bir araya getiren ve kapsamlı bir rapor olarak belgelenen araştırma, Yılmaz’ın “Elhamra” yapıtı aracılığıyla, Kütahya çinilerinin geçmişi, bugünü ve gelecekteki potansiyeli üzerine düşünme imkânı sunuyor.

        Dinos Kogias
        Dinos Kogias

        Kütahya seramiklerinde tarihin izleri

        Günün ikinci konuşmasında koleksiyoner ve araştırmacı Dinos Kogias, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kütahya Çini ve Seramikleri Koleksiyonu’nda yer alan eserler, diğer özel koleksiyonlar, nadir fotoğraf ve arşiv materyalleri üzerinden Kütahya çömlekçilik tarihiyle ilgili gözlemlerini aktaracak. Fransız Devrimi sloganları, Orta Çağ’ın Genevieve efsanesi, bir İspanyol kralı ve eski bir Yunan tanrıçası, 20. yüzyılın başında Ermeni, Türk ve Rum Ortodoks ustaların öncülüğünde Kütahya’nın çömlek fırınlarından çıkıyor. Konuşmada sosyal ve siyasi arka planın Geç Osmanlı döneminde seramik üretimini nasıl etkilediğine dair sorulara da yanıt aranacak.

        Etkinlik dili Türkçe olan rehberli sergi turu Pera Müzesi Dostları için ücretsizdir. Tura katılmak isteyenler Biletix’ten bilet alabilir. Konuşmalar ücretsizdir, rezervasyon alınmamaktadır. Simultane çeviri yapılacaktır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Pera Müzesi
        #Gelecek Hatıraları
        #seramik
        #çini
        #sergi

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