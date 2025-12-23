Pera Müzesi sanatseverleri “Buluşma Noktası”na bekliyor

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Öğrenme Programları, ziyaretçilerini ağırlamaya devam eden Ortak Duygular: British Council Koleksiyonu’ndan Yapıtlar sergisinden ilhamla hazırladığı “Buluşma Noktası” başlıklı yeni öğrenme programını 18 yaş ve üzeri katılımcılarla buluşturuyor. 4 – 16 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek atölye programı, katılımcıları sanatla kurulan ilişkiyi duygular, imgeler ve yorumlama pratikleri üzerinden yeniden düşünmeye davet ediyor.

Serginin kavramsal çerçevesinden yola çıkan “Buluşma Noktası”, geçicilik ve kalıcılık, biriktirme, koleksiyon ve koruma gibi temaları duygular ekseninde ele alıyor. Program; dikiş, çizim, yazı ve kolaj gibi farklı üretim araçlarını bir araya getirerek katılımcıların sanat yapıtlarıyla kurdukları karşılaşmaları kişisel ve kolektif bir deneyim alanına dönüştürüyor.

Duyguların haritasını çizmek

Program kapsamında gerçekleştirilecek Sanatçı Gözde İlkin ile “Duygu Parçacıkları” başlıklı atölye, katılımcıları Ortak Duygular sergisinin açtığı karşılaşma alanlarından yola çıkarak hislerin dolaşımını birlikte deneyimlemeye çağırıyor. 4 Ocak Pazar saat 14.00’te düzenlenecek atölyede katılımcılar, sergide açığa çıkan duygu ve hikâyeleri basit çizim, yama ve dikiş teknikleriyle içi dolgulu kumaş formlar üzerine işleyerek duyguların görsel ve dokunsal bir haritasını oluşturuyor. Atölye sonunda her katılımcı, kendi duygu durumunu temsil eden “duygu parçacıkları” ile programdan ayrılıyor.