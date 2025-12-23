Habertürk
        Pera Müzesi, Ortak Duygular: British Council Koleksiyonu'ndan Yapıtlar sergisinden ilhamla hazırladığı 4–16 Ocak 2026 arasında gerçekleşecek "Buluşma Noktası" başlıklı yeni öğrenme programında, yetişkin katılımcıları sanatla kurulan ilişkiyi duygular ve imgeler üzerinden yeniden düşünmeye davet ediyor

        Giriş: 23.12.2025 - 00:20 Güncelleme: 23.12.2025 - 00:20
        Pera Müzesi sanatseverleri "Buluşma Noktası"na bekliyor
        Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Öğrenme Programları, ziyaretçilerini ağırlamaya devam eden Ortak Duygular: British Council Koleksiyonu’ndan Yapıtlar sergisinden ilhamla hazırladığı “Buluşma Noktası” başlıklı yeni öğrenme programını 18 yaş ve üzeri katılımcılarla buluşturuyor. 4 – 16 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek atölye programı, katılımcıları sanatla kurulan ilişkiyi duygular, imgeler ve yorumlama pratikleri üzerinden yeniden düşünmeye davet ediyor.

        Gözde İlkin
        Gözde İlkin

        Serginin kavramsal çerçevesinden yola çıkan “Buluşma Noktası”, geçicilik ve kalıcılık, biriktirme, koleksiyon ve koruma gibi temaları duygular ekseninde ele alıyor. Program; dikiş, çizim, yazı ve kolaj gibi farklı üretim araçlarını bir araya getirerek katılımcıların sanat yapıtlarıyla kurdukları karşılaşmaları kişisel ve kolektif bir deneyim alanına dönüştürüyor.

        Duyguların haritasını çizmek

        Program kapsamında gerçekleştirilecek Sanatçı Gözde İlkin ile “Duygu Parçacıkları” başlıklı atölye, katılımcıları Ortak Duygular sergisinin açtığı karşılaşma alanlarından yola çıkarak hislerin dolaşımını birlikte deneyimlemeye çağırıyor. 4 Ocak Pazar saat 14.00’te düzenlenecek atölyede katılımcılar, sergide açığa çıkan duygu ve hikâyeleri basit çizim, yama ve dikiş teknikleriyle içi dolgulu kumaş formlar üzerine işleyerek duyguların görsel ve dokunsal bir haritasını oluşturuyor. Atölye sonunda her katılımcı, kendi duygu durumunu temsil eden “duygu parçacıkları” ile programdan ayrılıyor.

        Bakmak ve görmek arasında

        Umut Nur Sungur yürütücülüğünde 9 Ocak Cuma saat 19.00’da düzenlenecek “Yaratıcı Farkındalık: Bir İmgeyi Görmek, Dinlemek” başlıklı atölye, bakmak ve görmek arasındaki farkı görsel okuryazarlık üzerinden ele alıyor. Ortak Duygular sergisindeki eserlerden yola çıkılarak kurgulanan bu çalışmada katılımcılar, imgelerin anlam katmanlarını keşfederken empati kurma, farklı bakış açıları geliştirme ve anı deneyimleme pratiklerini sanat aracılığıyla derinleştiriyor.

        Çok sesli bir buluşma alanı

        Programın son atölyesi olan “Çok Sesli Fanzin Yaratımı”, sergideki eserlerin uyandırdığı duyguları yazı, çizim, kolaj ve fotoğraf gibi farklı üretim biçimleriyle kişisel bir fanzine dönüştürmeye odaklanıyor. Yürütücülüğünü Başak Günaçan’ın üstlendiği ve 16 Ocak Cuma saat 19.00’da yapılacak atölyede, katılımcıların bireysel sesleriyle şekillenen sayfalar yan yana geldiğinde, farklı duyguların birbirine dokunduğu kolektif bir ifade alanı ortaya çıkıyor. Atölye, kişisel üretim süreçlerinin paylaşım ve karşılaşma yoluyla çoğaldığı çok katmanlı bir deneyim sunuyor.

        #Pera Müzesi
        #British Council
