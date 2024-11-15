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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Perakende medyanın geleceği IAB Connect'te ele alındı - İş-Yaşam Haberleri

        Perakende medyanın geleceği IAB Connect'te ele alındı

        IAB Amerika Ölçümleme, Adreslenebilirlik, Veri ve Perakende Medya'dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Jeffrey Bustos, IAB üyeleriyle IAB Connect Retail Media etkinliğinde bir araya geldi. Etkinlik, dijital pazarlamanın 3. büyük dalgası olarak adlandırılan Perakende Medya, medya planlamadan yaratıcı stratejilere, ölçümlemeden optimizasyona, örnek vaka çalışmalarından gelecek öngörülerine kadar pek çok konu konuşuldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2024 - 17:38 Güncelleme: 15.11.2024 - 17:38
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        Perakende medyanın geleceği IAB Connect'te ele alındı
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        Etkinliğin açılış konuşmasını yapan IAB Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Burak Ertaş, "Perakende medyası, dijital dönüşümün hızlanmasıyla birlikte yepyeni bir boyut kazanıyor ve geleneksel reklam yöntemlerinin ötesine geçerek tüketici davranışlarını daha iyi anlayan ve kişiselleştirilmiş deneyimler sunan bir mecraya dönüşüyor. Yapay zekâ ve büyük veri analitiği sayesinde tüketicilerin alışveriş yolculukları daha detaylı bir şekilde inceleniyor, böylelikle markalar hedef kitlelerine daha etkili bir şekilde ulaşabiliyor. Bu sayede perakende medyası, hem markalar için daha değerli bir iletişim kanalı haline geliyor hem de tüketicilere daha alakalı ve ilgi çekici içerikler sunarak alışveriş deneyimlerini zenginleştiriyor" dedi.

        PERAKENDE MEDYASI BU YIL 45 MİLYAR DOLARLIK BİR PAZAR OLACAK

        Mimeda’nın davetlisi olarak Türkiye’ye gelen, IAB’nin Ölçümleme ve Adreslenebilirlik, Veri ve Perakende Medya’dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Jeffrey Bustos, perakende medyanın gücü ve geleceği hakkında çarpıcı veriler paylaştı. Bustos, perakende medyasının bu yıl 45 milyar dolarlık bir pazar olacağını ve 2024'te yaklaşık 10 milyar dolar daha büyümeye devam edeceğinin öngörüldüğünü belirtti. COVID ve gizlilik değişikliklerinin, e-ticaretin değerini ve perakendecilerin kapalı döngü ölçüm sağlama yeteneklerini vurgulayarak bu büyümeyi hızlandırdığını, perakende medyasının şimdiye kadarki en büyük dijital reklam dalgası olmaya hazırlandığını söyledi.

        Bustos "İstanbul’u ziyaret etmek, Türk perakende medyasının kendine özgü ve dinamik gelişim sürecine dair kapsamlı bir perspektif edinmemi sağladı. Ayrıca, ölçümleme, organizasyonel yapılandırma ve yenilikçilik gibi stratejik konuları sektör liderleriyle ele almak için eşsiz bir fırsat oldu. Mimeda gibi şirketler, mağaza içi ve çevrimiçi kanallar arasında etkili bir denge kurarak ölçülebilir sonuçlara odaklanıyorlar. Türkiye’de perakende medya yatırımları halen ağırlıklı olarak mağaza içindeki hedeflenmiş ekranlar üzerinden, satın alma noktalarında tüketicilerle doğrudan etkileşim sağlamaya odaklı. ABD'de ise yatırımların çevrimiçi perakende medyaya daha fazla yöneldiği dikkat çekiyor. IAB olarak, perakende medyada küresel ölçekte standartlar ve en iyi uygulamaları yaygınlaştırmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu bağlamda, Türkiye gibi pazarlarda çok kanallı yaklaşımları temel alarak etkili ve tüketici odaklı stratejilerin geliştirilmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz." diye belirtti.

        Mimeda desteğiyle ve Tooplay ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlik, Mimeda Yeni İş, Teknoloji ve Reklam Operasyonları Grup Müdürü Hamitcan Balcı ve Group M e-ticaret Yönetici Ortağı Evren Gülyaşar’ın Jeffrey Bustos ile sohbetiyle devam etti. Sohbette Türkiye'de perakende medya ve geleceği, fırsatlar ve CMO öncelikleri ile ölçümleme ve veri standartları konularında konuşuldu.

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