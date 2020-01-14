Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2019 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %8,5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %0,9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %13, otomotiv yakıtı satışları %8 arttı.

PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK YÜZDE 1.7 ARTTI

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2019 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %1,7 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %0,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %2,7, otomotiv yakıtı satışları %0,6 arttı.

PERAKENDE CİRO YILLIK YÜZDE 18.5 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro 2019 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %18,5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %17,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %21,8, otomotiv yakıtı satışları %11,3 arttı.

PERAKENDE CİRO AYLIK YÜZDE 2.9 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro 2019 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,9 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %1,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %4,2, otomotiv yakıtı satışları %1,8 arttı.