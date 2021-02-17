'Perdenin Ardındakiler' zirvenin sahibi oldu

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Bir hafta gibi bir sürede 1 buçuk milyonu geçen dinlenme sayısı ile başarılı bir grafik yakalayan Perdenin Ardındakiler, Türkiye Top 50 listesine de girerek, üst sıralara doğru ilerliyor.



"Uzaklara Savrulalım" şarkısının yanı sıra "Beni Kendinden Kurtar", "Yağmurlar" ve "Kalbinde Birileri Var" şarkıları ile de birçok önemli müzik listesinde yer alan Perdenin Ardındakiler, yayınladığı son üç single'ı ile 10 milyon dinlenmeyi aşarak büyük başarı yakaladı.



Mart ayında yeni albümlerini piyasaya sürecek olan Perdenin Ardındakiler ikilisinin yeni şarkıları dinleyicileri meraklı bir bekleyişe soktu.