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Önümüzdeki aylarda yayınlanacak albümleri öncesindeki son tekli çalışmalarında yabancı bir müzisyen ile düet çalışmasına imza atan "Perdenin Ardındakiler" ikilisi, takipçilerine çok özel bir proje sunacak olmanın heyecanı içerisinde.

"Perdenin Ardındakiler"in iddialı bir tarzla ve denemekten çekinmedikleri cesurlukla hazırladıkları yeni şarkıları "Uzaklara Savrulalım", 5 Şubat Cuma günü yayınlanacak. Bir yandan albüm hazırlıklarının da sonuna yaklaşan grubun, bugüne kadar yayınladıkları teklilerden sonra dinleyicileri ile buluşturmayı planladıkları albümü merak konusu oldu.