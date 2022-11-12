Perihan Savaş: Hem mutluluk hem de hüzün ayı - Magazin haberleri

"Hem mutluluk hem de hüzün ayı" 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Perihan Savaş, bu yıl 17’ncisi gerçekleştirilen Felis Ödülleri’ne katıldı. Basın mensuplarıyla sohbet eden Savaş, "Çok güzel bir gençlik geliyor. Ben de sosyal sorumluluk üzerine bir ödül verdim. Çok anlamlı bir projeydi" dedi.

"OĞLUMDAN DA TORUN BEKLİYORUM" Torunları hakkında konuşan Perihan Savaş, "3 tane torunum var. Yakın zamanda oğlumu evlendiriyoruz. İnşallah ondan da bir torun bekliyorum. Nişan bitti, sıra düğüne geldi. Ocak ayı içerisinde evlenecekle" açıklamasını yaptı. "ÇALIŞMAYINCA KENDİMİ RAHAT HİSSETMİYORUM" Muhabirlerin, "Uzun süredir dinlenmeden projelerde rol alıyorsunuz. Hiç ara vermeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Savaş, "Ben çalışmayı çok seviyorum. Ben çalışmayınca kendimi rahat hissetmiyorum. 5 yaşından beri çalışmaya alışık olduğum için 'Hep çalışmam lazım' diyorum kendime. Yıpratıcı yanları oluyor tabii ki" ifadelerini kullandı.