Perinthos Antik Kenti kazılarında Mola Burnu'nda yeni buluntular elde edildi

Marmaraereğlisi ilçesi Bayraktepe mevkisindeki Perinthos Antik Kenti'nin ortaya çıkarılması için 2021 yılında başlatılan kazı çalışmaları sürüyor.

Kentin tepe kısmındaki 1,5 kilometre uzunluğunda, 500 metre genişliğindeki alanda bulunan kalıntılar arasında Trakya'nın en büyüğü olduğu belirtilen tiyatro, ortaya çıkarıldı.

Beraberinde heykel ve mezarların da bulunduğu antik kentte, kazı çalışmaları sürüyor. Bu yıl Mola Burnu'nda yapılan kazılarda yeni buluntular elde edildi.

Kazı Başkanı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zeynep Koçel Erdem, Mola Burnu'nda yapılan kazıları anlatarak, "Burada açtığımız sondajı geçen sene ilk kez açmıştık. Bu sene devam edildi. Sondaj genişletildi. Aşırı miktarda midye kabuğu çıktı. Bu midye kabuklarının üzerinde çok muntazam delikler var. Bir şekilde bunların işlendiğini, belki sedef çıkarıldığını düşünüyoruz. Farklı amaçlarla kullanılmak üzere bir işçilik. Muhtemelen ve çok sayıda ilginç olan fil dişi ve kemikten saç tokaları var.

Bunun dışında da çok sayıda taş alet var. Önce Prehistorik dönem taş aletleri olarak değerlendirdik ama sonradan Roma-Bizans devrinde de bunlar kullanılıyor. Bir şey yaparken bu taş aletlerin kullanıldığını düşünüyoruz. Başlı başına bizim için ilginç bir alan burası. Henüz net olarak işlevini saptamasak da ilginç buluntular gelmeye devam ediyor ve kazılarımız devam ediyor" dedi.

Geçen yıl da doğu limanında ortaya çıkarılan liman duvarına dikkat çeken Prof. Dr. Erdem, "Doğu limanına ilişkin yapıları ve bir liman yapısına ait olabilecek duvarı, geçen yıl su altında keşfetmiştik. Bu yıl detaylı çalışmalar ve dalışlar yapıldı. Limanla ilgili yapılar olabilir, işlikler, atölyeler olabilir. Başlı başına ilginç bir alan. Daha önce hiç dokunulmamıştı. Zaten birinci derecede sit alanı. Biz batıda ve doğudaki tiyatroda yoğunlaşmıştık. Orası da yeni bir kazı alanımız olarak devam ettiğimiz bir alan" diye konuştu.

"TİYATRODA BİRKAÇ DÖNEME AİT İZLERİN VARLIĞINI SAPTADIK"

Prof. Dr. Erdem, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da kazılara 'Geleceğe Miras' projesi kapsamında tiyatroda devam ettiklerini belirterek, "Bir başka kazı alanımız da 'Akropolis'in doğusundaki doğu limanına bakan Mola Burnu alanıydı. Tiyatro, bayağı bizi zorluyor, çünkü 6 metre bir dolgu var. Burada sahne binasının hemen yanında çok büyük blok taşlardan oluşan bir yapı kalıntısına rastlandı ki bu çok daha erken bir yapı.