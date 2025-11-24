Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Perinthos Antik Kenti kazılarında Mola Burnu'nda yeni buluntular elde edildi

        Perinthos Antik Kenti kazılarında Mola Burnu'nda yeni buluntular elde edildi

        Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde 5 bin yıllık Perinthos Antik Kenti'nde kazı çalışmalarını yürüten Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden Prof. Dr. Zeynep Koçel Erdem, Mola Burnu'ndaki buluntuları anlatarak, "Bu midye kabuklarının üzerinde çok muntazam delikler var. Bir şekilde bunların işlendiğini, belki sedef çıkarıldığını düşünüyoruz. Farklı amaçlarla kullanılmak üzere bir işçilik" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 12:06 Güncelleme: 24.11.2025 - 12:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mola Burnu'nda çıkarıldı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Marmaraereğlisi ilçesi Bayraktepe mevkisindeki Perinthos Antik Kenti'nin ortaya çıkarılması için 2021 yılında başlatılan kazı çalışmaları sürüyor.

        Kentin tepe kısmındaki 1,5 kilometre uzunluğunda, 500 metre genişliğindeki alanda bulunan kalıntılar arasında Trakya'nın en büyüğü olduğu belirtilen tiyatro, ortaya çıkarıldı.

        Beraberinde heykel ve mezarların da bulunduğu antik kentte, kazı çalışmaları sürüyor. Bu yıl Mola Burnu'nda yapılan kazılarda yeni buluntular elde edildi.

        Kazı Başkanı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zeynep Koçel Erdem, Mola Burnu'nda yapılan kazıları anlatarak, "Burada açtığımız sondajı geçen sene ilk kez açmıştık. Bu sene devam edildi. Sondaj genişletildi. Aşırı miktarda midye kabuğu çıktı. Bu midye kabuklarının üzerinde çok muntazam delikler var. Bir şekilde bunların işlendiğini, belki sedef çıkarıldığını düşünüyoruz. Farklı amaçlarla kullanılmak üzere bir işçilik. Muhtemelen ve çok sayıda ilginç olan fil dişi ve kemikten saç tokaları var.

        REKLAM

        Bunun dışında da çok sayıda taş alet var. Önce Prehistorik dönem taş aletleri olarak değerlendirdik ama sonradan Roma-Bizans devrinde de bunlar kullanılıyor. Bir şey yaparken bu taş aletlerin kullanıldığını düşünüyoruz. Başlı başına bizim için ilginç bir alan burası. Henüz net olarak işlevini saptamasak da ilginç buluntular gelmeye devam ediyor ve kazılarımız devam ediyor" dedi.

        Geçen yıl da doğu limanında ortaya çıkarılan liman duvarına dikkat çeken Prof. Dr. Erdem, "Doğu limanına ilişkin yapıları ve bir liman yapısına ait olabilecek duvarı, geçen yıl su altında keşfetmiştik. Bu yıl detaylı çalışmalar ve dalışlar yapıldı. Limanla ilgili yapılar olabilir, işlikler, atölyeler olabilir. Başlı başına ilginç bir alan. Daha önce hiç dokunulmamıştı. Zaten birinci derecede sit alanı. Biz batıda ve doğudaki tiyatroda yoğunlaşmıştık. Orası da yeni bir kazı alanımız olarak devam ettiğimiz bir alan" diye konuştu.

        "TİYATRODA BİRKAÇ DÖNEME AİT İZLERİN VARLIĞINI SAPTADIK"

        Prof. Dr. Erdem, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da kazılara 'Geleceğe Miras' projesi kapsamında tiyatroda devam ettiklerini belirterek, "Bir başka kazı alanımız da 'Akropolis'in doğusundaki doğu limanına bakan Mola Burnu alanıydı. Tiyatro, bayağı bizi zorluyor, çünkü 6 metre bir dolgu var. Burada sahne binasının hemen yanında çok büyük blok taşlardan oluşan bir yapı kalıntısına rastlandı ki bu çok daha erken bir yapı.

        Kazı sonucu birkaç aşamalı, birkaç döneme ait izlerin varlığını tiyatroda saptadık. Sahne binasındaki çalışmalarımız da devam ediyor. Kavala'ya doğru ilerledik. Kavala'da da açtığımız sondajlarla oturma basamaklarına ilişkin izlere rastladık. Bunların bazılarının üzerinde, dağınık ve devrik vaziyette ama taşçı işareti olduğunu düşündüğümüz, oturma yerlerinin belli kişilere ait olduğunu gösteren ya da taşçı ustalarına ait olduğunu gösteren izlere rastladık" ifadelerini kullandı.

        Kazı çalışmalarının bu yıl aralık ayı sonuna kadar sürmesini beklediklerini söyleyen Prof. Dr. Erdem, "Geleceğe Miras projesi kapsamında tiyatroda çalışmalar devam edecek ama Mola Burnu'nda da devam edecek. Batıda da başlamış olduğumuz Geç Antik Devri nekropolü vardı. Bu nekropolde de Hacettepe Üniversitesi inceliyor, kemiklerimizi. Antropolog uzmanlarımızla birlikte yine batıdaki nekropol alanını genişletmeyi planlıyoruz. Çalışmalarımızın bitişi aralık sonunu bulacak muhtemelen çünkü havalar oldukça elverişli. Desteğimiz de bu sene oldukça iyi" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Perinthos Antik Kenti
        #mola burnu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sokak köpeklerini beslemek yasaklandı
        Sokak köpeklerini beslemek yasaklandı
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        Londra 'turist vergisi'ne hazırlanıyor
        Londra 'turist vergisi'ne hazırlanıyor
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        Karı koca çiftin trajik ölümü!
        Karı koca çiftin trajik ölümü!
        Otel yangınında ölenlerin ailesinden tazminat istediler!
        Otel yangınında ölenlerin ailesinden tazminat istediler!
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        Çobanla tartışma kanlı bitti... Firari katil aranıyor!
        Çobanla tartışma kanlı bitti... Firari katil aranıyor!
        "Büyük takım refleksi!"
        "Büyük takım refleksi!"
        Gezintiye çıkmıştı... At üzerinde feci ölüm!
        Gezintiye çıkmıştı... At üzerinde feci ölüm!
        Kamyon kamyon yüklediler... Eşsiz plajı çaldılar!
        Kamyon kamyon yüklediler... Eşsiz plajı çaldılar!
        Sınıfta atılan yumruk öldürdü! Okulda cinayet!
        Sınıfta atılan yumruk öldürdü! Okulda cinayet!
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        Kırmızı bültenle aranan 7 kişi yakalandı!
        Kırmızı bültenle aranan 7 kişi yakalandı!
        Özel sektör zammı asgariye yetişemedi
        Özel sektör zammı asgariye yetişemedi
        Roma yönetiminin tuhaf gerçekleri!
        Roma yönetiminin tuhaf gerçekleri!
        Dünyadan 13 yıl önce başladık
        Dünyadan 13 yıl önce başladık
        6 yılla yargılanacak
        6 yılla yargılanacak
        Slovenya'da "destekli ölüm yasası" referandumu
        Slovenya'da "destekli ölüm yasası" referandumu