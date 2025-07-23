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        Ordu'da Perşembe Yaylası Festivali başladı

        Ordu'nun Aybastı ilçesinde "917. Geleneksel Aybastı Perşembe Yaylası Ordulu Mustafa Pehlivan Yağlı Güreş ve Kültür Festivali" başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 18:57 Güncelleme: 23.07.2025 - 18:57
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        Perşembe Yaylası Festivali başladı
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        Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Aybastı Belediyesince organize edilen 917. Geleneksel Aybastı Perşembe Yaylası Ordulu Mustafa Pehlivan Yağlı Güreş ve Kültür Festivalin ilk gününde, mehteran takımı ve halk oyunları ekibi gösteri sundu.

        Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, 23-27 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek festivalin 5 gün süreceğini söyledi.

        Güler, festival kapsamında farklı etkinlikler gerçekleştirileceğini belirterek, "Türkiye'nin en uzun süreli festivali olma özelliği taşıyan şenlik kapsamında, vatandaşlarımızı birbirinden renkli etkinlikler bekliyor. 5 gün sürecek festivalde at yarışları, güreşler, ödüllü yöresel yarışmalar ve konserler düzenlenecek. Hepsi ve daha fazlasını görmek isteyen vatandaşlarımızı güreş ve kültür festivalimize davet ediyorum" dedi.

        İlçe merkezindeki açılış etkinliğine, Aybastı Kaymakam Vekili Halil İbrahim Akın, Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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