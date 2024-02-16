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        Haberler Dünya Amerika Peru'da 5,4 büyüklüğünde deprem

        Peru'da 5,4 büyüklüğünde deprem

        Güney Amerika ülkesi Peru'nun kuzeyindeki Huaral kentinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2024 - 04:36 Güncelleme: 16.02.2024 - 04:37
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        Peru'da 5,4 büyüklüğünde deprem
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        Güney Amerika ülkesi Peru'da 5,4 büyüklüğünde deprem oldu.

        Peru Jeofizik Enstitüsü (PGI), merkez üssü Peru'nun kuzeyindeki Huaral kenti olan 5,4 büyüklüğündeki depremin, yerin 57 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.

        AA'nın haberine göre; Perulu yetkililerden yapılan açıklamada, can ve mal kaybının yaşanmadığı bilgisi paylaşıldı.

        Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Peru, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

        Peru'da, 15 Ağustos 2007'de meydana gelen 7,9 büyüklüğündeki depremde 595 kişi hayatını kaybetmişti.

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