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        Haberler Dünya Peru'da 5,7 büyüklüğünde deprem - Dünya haberleri | Dış Haberler

        Peru'da 5,7 büyüklüğünde deprem

        Güney Amerika ülkesi Peru'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 00:27 Güncelleme: 06.11.2024 - 00:27
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        Peru'da 5,7 büyüklüğünde deprem
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        ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, merkez üssü Huancavelica bölgesine bağlı Santa Ana kasabası olan 5,7 büyüklüğündeki depremin, yerin 79 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.

        Yetkililer yaptıkları açıklamada, deprem nedeniyle can kaybı ve hasar olmadığını belirtti.

        Deprem, başkent Lima başta olmak üzere Ica ve Junin bölgelerinde de hissedildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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