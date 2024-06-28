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        Haberler Dünya Peru'da 7.2 büyüklüğünde deprem | Dış Haberler

        Peru'da 7.2 büyüklüğünde deprem

        Latin Amerika ülkesi Peru'da 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gece yarısı meydana gelen deprem sonrası tsunami uyarısı verilirken gelen ilk açıklamalarda can ve mal kaybı bildirilmedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 09:41 Güncelleme: 28.06.2024 - 09:41
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        Peru'da büyük deprem
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        Peru, yerel saatle gece yarısı 7.2'lik depremle sarsıldı.

        ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 7,2 büyüklüğündeki depremin 28 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.

        Peru'nun Atiquipa bölgesinin batısında yerel saatle gece yarısı meydana gelen deprem sonrası tsunami uyarısı verildi.

        İlk açıklamalarda can ve mal kaybı bildirilmedi.

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        #peru
        #Deprem
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