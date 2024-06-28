Peru'da 7.2 büyüklüğünde deprem
Latin Amerika ülkesi Peru'da 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gece yarısı meydana gelen deprem sonrası tsunami uyarısı verilirken gelen ilk açıklamalarda can ve mal kaybı bildirilmedi.
Giriş: 28.06.2024 - 09:41 Güncelleme: 28.06.2024 - 09:41
Peru, yerel saatle gece yarısı 7.2'lik depremle sarsıldı.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 7,2 büyüklüğündeki depremin 28 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.
Peru'nun Atiquipa bölgesinin batısında yerel saatle gece yarısı meydana gelen deprem sonrası tsunami uyarısı verildi.
İlk açıklamalarda can ve mal kaybı bildirilmedi.
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