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        Haberler Yaşam Peru'da 9 milyon yıllık köpek balığı fosili sergilendi

        Peru'da 9 milyon yıllık köpek balığı fosili sergilendi

        Peru'da, bir zamanlar güney Pasifik Okyanusu'nda yaşayan, sardalya tüketen ve büyük beyaz köpek balığının akrabası olan 9 milyon yıllık fosil gün yüzüne çıkarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 15:19 Güncelleme: 21.01.2025 - 15:19
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        9 milyon yıllık köpek balığı fosili sergilendi
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        Peru'nun başkenti Lima'da bulunan Jeoloji, Madencilik ve Metalurji Enstitüsü'nde, Ulusal Paleontoloji Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte 9 milyon yıllık olduğu belirtilen soyu tükenmiş geniş diş beyaz bir köpek balığı fosili sergilendi.

        Reuters ve AA'nın haberine göre araştırmacılar, köpek balığının fosillerini cam fanusta görücüye çıkardı. Buluntular arasında dev, keskin dişlere sahip bir çene de yer aldı.

        Soyu tükenen köpek balığına ait fosilin, beyaz köpek balıklarının atası olduğuna inanıldığı belirtildi.

        Dişleri 8,9 santimetre uzunluğa kadar ulaşabilen köpek balığının yaklaşık yedi metre uzunlukta olduğu ifade edildi.

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        "Dünya genelinde çok az sayıda eksiksiz köpek balığı fosili var" diyen paleontolog Mario Urbina, köpek balığının midesinde çok sayıda sardalya kalıntısı bulunduğunu da ekledi.

        Urbina, köpek balığının yaşadığı dönemde hamsilerin henüz var olmadığını ve bu nedenle sardalyaların deniz yırtıcıları için temel bir besin kaynağı oluşturduğunu vurguladı.

        Köpek balığının yanı sıra bir timsahın (Piscogavialis) ve bir megalodon fosilleşmiş dişi de dahil olmak üzere sergilenen çok çeşitli örnekler ziyaretçilerin ilgisini çekti.

        Geçen yıl nisan ayında araştırmacılar, yaklaşık 16 milyon yıl önce Amazon'da yaşamış, bilinen en büyük nehir yunusuna ait fosilleşmiş kafatasını sergilemişlerdi.

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        #9 milyon yıllık köpek balığı fosili
        #köpek balığı fosili
        #peru
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